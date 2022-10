Ideen für das Bahnhofsgebäude in Herrsching gesucht

Plus Wie soll das Stationsgebäude in Herrsching künftig genutzt werden? Die Bürgergemeinschaft Herrsching sucht nach Vorschlägen.

Die Bürgergemeinschaft Herrsching lud im Vorfeld der Beratungen im Gemeinderat Bürgerinnen und Bürger zum Gespräch am Bahnhofsplatz ein. Wie bereits im Jahr 2015, konnten sie auch dieses Mal ihre Ideen und Vorschläge für die künftige Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes einbringen.