In Herrsching kann man jetzt karibisch essen

In Herrsching eröffnet in der Bahnhofstraße mit "Sonrisa" das erste karibische Lokal. Für Wanderer im Kiental ist Betreiber Cristian Ramirez kein Unbekannter.

"Sonrisa" ist das spanische Wort für "Lächeln" und der passende Name für das neue Café in der Bahnhofstraße 23. Während das dort ansässige Coworking- Areal weiterhin von Birge Frommann betrieben wird, hat sie mit Cristian Ramirez einen neuen Mieter für das Café gefunden.

Der Kolumbianer ist für viele Wanderer kein Unbekannter. In der Kientalstraße betreibt er seit 2021 den leuchtend blauen Kiosk "Café de la Montaña", den letzten Kiosk vor Andechs. Anfangs verkaufte er dort hauptsächlich Kaffee und Bier. Später kamen dann Waffeln, andere Getränke und kleine Snacks dazu. Dies möchte er auch weiterhin so beibehalten und sich eventuell im Frühjahr eine Hilfe suchen.

Bilder eines kolumbianischen Künstlers schmücken derzeit die Wände des "Sonrisa" in Herrsching. Foto: Nicole Burk

Denn mit seinem "Sonrisa" hat der Familienvater nun einiges mehr zu tun. Das kulinarische Angebot umfasst Bowls mit kolumbianischen, tropischen und karibischen Geschmacksrichtungen. Außerdem stehen Empanadas (gefüllte Teigtaschen), Kochbananen-Chips und Maniok-Pommes auf der kleinen, aber feinen Speisekarte. Tatkräftige Unterstützung erhält er dabei von Lennart, Helena, Paul und Juan.

Tropische Bowls, Empanadas und Maniok-Pommes

In seiner Heimat studierte Cristian Ramirez soziale Kommunikation mit Schwerpunkt Fotografie. Mit der Eröffnung seines eigenen Lokals hat sich der 35-Jährige aus Cartagena einen Traum erfüllt. Seit er 2019 mit seiner Frau Julia zuerst nach München, später dann nach Herrsching zog, möchte er die charakteristischen Aromen seines Herkunftslandes weitergeben und den kulturellen Austausch fördern. "Um den Menschen etwas von dem zu geben, was uns ausmacht", sagt er. Seine Idee: Wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler und Livemusik am Wochenende.

Cristian Ramirez betreibt seit Kurzem das "Sonrisa" in Herrsching. Unterstützt wird er dabei von Helena Königsbauer. Foto: Nicole Burk

Einen Vorgeschmack gab es bereits bei der großen Eröffnungsfeier am 4. März, die mit einer Live-Band, einem kolumbianischen Buffet und exotischen Cocktails für beste Laune bei den Gästen sorgte. "Die Leute haben bis spät in die Nacht Salsa getanzt", erzählt Ramirez. Platz dafür bot der angrenzende Coworking-Bereich, der für Veranstaltungen gerne mitbenutzt werden darf. Außerdem könnte er sich vorstellen, dort einen Spanischkurs zu geben. "Allerdings erst abends, wenn die Küche geschlossen hat.

Geöffnet ist das "Sonrisa" montags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr und freitags bis sonntags von 9 bis 21.30 Uhr.