In Herrsching wird in ein Einfamilienhaus eingebrochen

Ein Alptraum: In Herrsching brechen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und stehlen unter anderem Besteck und Geschirr.

In der Zeit von Freitag, 2. Juli, 12:30 Uhr bis Sonntag, 4. Juli, 12:30 Uhr sind Unbekannte in eine Einfamilienhaus am Mühlfeld in Herrsching eingebrochen. Wie die Polizeiinspektion in Herrsching mitteilt, gelangten der oder die Täter über einen Fußweg vom See an das Grundstück und überstiegen ein Zugangstor. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten sie schließlich ins Haus und durchsuchten dort die Räumlichkeiten.

Die Diebe haben es auf Haushaltsartikel abgesehen

Wie die Polizei weiter mitteilt wurden Haushaltsartikel, unter anderem eine Besteckset und Geschirr, im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 250 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Herrsching unter der Telefonnummer 08152/9302-0 zu melden. (AZ)

