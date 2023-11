Herrsching

06:30 Uhr

In Herrsching wird über heikle Straßennamen diskutiert

Plus Erich Holthaus, Alfred Ploetz und Madeleine Ruoff waren Unterstützer, Nutznießer und Wegbereiter des Nationalsozialismus. Sollen in Herrsching weiter Straßen ihre Namen tragen?

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Was in Schondorf die Pfitznerstraße ist, sind in Herrsching die Straßen, die nach Erich Holthaus, Alfred Ploetz oder Madeleine Ruoff benannt sind. Sie erinnern an Personen, die sich einerseits in Herrsching in gewisser Weise um das Allgemeinwohl verdient gemacht haben oder schlichtweg als prominent galten. Andererseits waren sie auch Unterstützer und Nutznießer des Nationalsozialismus oder dessen geistige Wegbereiter. Deshalb soll nun auch in Herrsching diskutiert werden, wie mit diesen Straßennamen umgegangen werden soll.

Vor dem Hintergrund von Informationen, die Gemeindearchivarin Dr. Friederike Hellerer zusammengetragen hatte, hat der Gemeinderat im Oktober beschlossen, bis Ende Februar erst einmal die Bürger zu diesem Themenkreis zu Wort kommen zu lassen. Sie sollten ihre Meinungen, Vorschläge und Anregungen einschließlich von Änderungen der Straßennamen mitteilen. Aktiv angeschrieben werden sollen alle Anwohner und Eigentümer in den drei Straßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen