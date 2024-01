Herrsching

26.01.2024

Konditor-Sterben erreicht Herrsching: Carlas Kaffeehaus schließt

Plus DIe bisherige Inhaberin Carola Maler hofft auf noch auf einen Nachfolger – am liebsten jemanden vom Fach.

Von Susanne Böllert

Kein Schmuck an den Wänden, keine Kerze auf den Tischen und auch der Nikolaus, dessen Bauch sich so niedlich hob und senkte, schnarcht nicht mehr im Schaufenster. Das ist großflächig mit Papierbahnen abgeklebt, auf denen Dutzende Male „Carlas Kaffeehaus“ zu lesen ist. Doch Kuchen und Torten werden in diesem Paper keine mehr eingeschlagen werden. Carola Maler, die, alle nur „Carla“ nennen, sitzt an einem nasskalten Januarmorgen an einem der verwaisten Tische ihres geschlossenen Kaffeehauses. Den Kaffee, den sie sich aus ihrer Wohnung im ersten Stock mitgebracht hat, rührt sie nicht an.

Carla wartet auf eine Bewerberin von auswärts, eine mögliche Mieterin und Nachfolgerin für ihr Traditionshaus in der Seestraße 44. Sie wird umsonst warten. Die Kandidatin erscheint nicht, eine Entschuldigung bleibt sie schuldig. „Damit ist ja schon alles gesagt“, stellt Maler trocken fest. Wie schwer es ist, gute Leute zu finden, weiß die 65-Jährige nur zu gut. „Dabei ist zuverlässiges Personal das A & O.“ Vor Corona beschäftigte Maler fünf Vollzeit- und eine Teilzeitkraft sowie bis zu zwölf Minijobber: Ihr Café im Wiener-Kaffeehaus-Stil brummt, die 90 Plätze innen sowie im Hinterhof und vorn zur Seestraße raus sind meist voll besetzt. Sahneschnittchen, Früchtekuchen, Sachertorten versüßen besonders älteren Gästen den Tag, verführen aber auch Touristen und Tagesgäste, die es vom Landungssteg nicht weit haben. Über den Mittagstisch freut sich indes Herrschings arbeitende Bevölkerung.

