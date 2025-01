Küchenbrand in Herrsching: Eine Frau wird verletzt

Mit einer Rauchgasvergiftung muss eine 88 Jahre alte Frau aus Herrsching mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, waren am Mittwoch, 22. Januar, gegen 14:45 Uhr Rettungskräfte über den Brand in der Küche eines Einfamilienhauses an der Rieder Straße in Herrsching informiert worden. Zwar konnten die alarmierten Feuerwehren den Brand zügig ablöschen, dennoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Der entstandene Sachschaden beim Brand in Herrsching beläuft sich auf rund 80.000 Euro

Die Bewohnerin des Hauses zog sich dabei laut Polizeimeldung eine Rauchgasvergiftung zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen der Spezialisten war heißes Fett auf dem Herd in Brand geraten und hatte in der Folge das Feuer in der gesamten Küche verursacht. (AZ)