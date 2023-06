Herrsching

vor 50 Min.

Mona-Lisa Maxim – Engel aus Herrsching mit teuflisch guter Stimme

Plus Ein neuer Stern am Musikhimmel? Produzent Charlie Glass ist begeistert von Mona-Lisa Maxim aus Herrsching, deren erste Single jetzt auf dem Markt ist.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Sie heißt tatsächlich so. Kein Künstlername. Mona-Lisa Maxim. Schwarzmeier gibt es noch dazu. Allerdings nicht auf dem Cover der Debütsingle „Your Heart and Mine“.

Die Mona-Lisa vom Ammersee ist laut eigener Aussage, „ein ganz normales, etwas schüchternes Mädchen“, schätzt sich die 24-Jährige ein, die in Etting nahe Weilheim ihre Kindheit und Jugend verbracht hat. Seit gut einem Jahr wohnt sie in Herrsching, „weil ich dort in einem Kindergarten arbeite“, schwärmt sie. Denn: „Das ist mehr als ein Beruf für mich. Stattdessen eine echte Berufung, da ich sehr gerne mit Kleinkindern zu tun habe.“

