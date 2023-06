Nächtlicher Einsatz der Wasserwacht auf dem Ammersee

Ein blinkendes Licht auf dem Ammersee ruft einen besorgten Bürger am Ostufer auf den Plan. Er befürchtet einen Wassersportler in Not und wählt den Notruf.

Am späten Mittwochabend wurden die Wasserwachten aus Dießen und Herrsching sowie unser Einsatzleiter alarmiert. Ein Bürger hatte vom Ostufer aus ein andauerndes Blinken bemerkt. In der Annahme, dass es sich um einen Wassersportler in Not handle, rief der Bürger gegen 23 Uhr den Notruf 112.

Wenige Minuten später rückten die Rettungsboote der Wasserwacht aus zu der gemeldeten Stelle. Vor Ort konnten sie schnell Entwarnung geben: Die gemeldete Lichtquelle war glücklicherweise keine Person in Not, sondern eine Messboje auf dem See. Diese ist mit einem blinkenden Licht ausgestattet, damit sie auch nachts von nahenden Schiffen erkannt wird.

Das blinkende Licht wurde von einer Messboje gesendet

„Nachdem ich mit dem Mitteiler gesprochen hatte und dieser versicherte, dass die Boje die vermutete Unglücksstelle war, konnte der Einsatz in Absprache mit der Polizei schnell beendet werden“, berichtet der Einsatzleiter der Wasserwacht, Maurizio Kaiser.

Die Wasserretter konnten nach eigenen Angaben somit nach kurzer Zeit wieder den Heimweg antreten. Die aktiven Mitglieder der Wasserwachten stehen ganzjährig bereit, um bei Notfällen am und auf dem Wasser Hilfe zu leisten. Die Wasserwacht ist Teil des Rettungsdienstes und wird über den Notruf 112 gerufen. (AZ)

