Herrsching

18:00 Uhr

Padel in Herrsching: Das Tennis mit der zweiten Chance

Plus Von Südamerika und Spanien schwappt die Padel-Welle auch an den Ammersee: Unsere Autorin probiert diese Sportart im Tennispark in Herrsching aus.

Von Susanne Böllert

Die kleine gelbe Kugel saust an mir vorbei. Unmöglich sie zu treffen, geschweige denn sie zurückzuschmettern. Doch halt! Was aufs klassische Tennis zutrifft, gilt noch lange nicht fürs Padel-Tennis. Denn das gewährt dem Spieler (in schöner Regelmäßigkeit) eine zweite Chance. Denn prallt der Ball an die gläserne Rückwand oder in die gläserne Ecke des umzäunten Courts und fliegt von hinten wieder am Spieler vorbei, ist das die Gelegenheit, ihm auf seiner Fluglinie zurück Richtung Netz einen ordentlichen Schubs zu geben und ins gegnerische Feld zu befördern. Dieses Prinzip führt anfangs zu einem kleinen Knoten im Hirn. Doch irgendwann macht’s Klick und eine ordentliche Portion Dopamin flutet das Belohnungszentrum, als die Sache mit dem Ausfall- gleich Einfallwinkel empirisch nachvollzogen und der richtige Abstand zum Ball gefunden ist.

Hermann (Manni) Zima führt in die Grundlagen des aus Südamerika stammenden Ballsports ein, der seinen Siegeszug nach Europa schon vor einigen Jahren begonnen und zum Beispiel Spanien restlos erobert hat. Zima, Eigentümer des Tennisparks an der Jahnstraße, hat überraschende Zahlen parat: „Während Deutschland mit seinen 83 Millionen Einwohnern und etwa 1,3 Mio. Club-Spielern als Tennisnation gilt, spielen in Spanien mehr als zehn Prozent aller Menschen Padel, also etwa 5,5 Millionen.“ Dazu betrieben die Iberer Padel mit einer „unglaublichen Leidenschaft“, seien einzig noch dem Fußball in ähnlicher Weise verfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen