Pkw rutscht gegen Verkehrsschild - Bub in Herrsching verletzt

Ein Autofahrer verliert in Herrsching die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge wird ein 13-jähriger Bub leicht verletzt.

Auch am Ammersee-Ostufer ist es am Freitag zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen gekommen. In Herrsching wurde bei einem Unfall ein 13-jähriger Bub leicht verletzt.

Die Polizei in Herrsching teilt dazu mit: Ein 79-jähriger Autofahrer aus Inning verlor auf einer abschüssigen und winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte gegen ein Verkehrsschild. Dieses wurde umgeknickt und traf unglücklicherweise einen dort spielenden 13-jährigen Buben aus Herrsching am Kopf. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Starnberg eingeliefert. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 6300 Euro. Des Weiteren wurde bei der Unfallaufnahme durch die Polizei festgestellt, dass die an dem unfallverursachenden Auto montierten Reifen kein M&S-Symbol aufwiesen. Sie waren also für die zum Unfallzeitpunkt herrschenden Witterungsbedingungen nicht geeignet und nicht zugelassen.

Diesbezüglich weist die Polizei darauf hin, Fahrzeuge in den Wintermonaten nur mit geeigneten, den Witterungsbedingungen angepassten Reifen zu benutzen. (AZ)

