Polizeiauto verunglückt bei Blaulichtfahrt in Herrsching

Bei einer Einsatzfahrt der Herrschinger Polizei ist es am Mittwoch gegen 11.44 Uhr am Ortsende von Herrsching auf der Seefelder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Inspektion meldet, fuhr die Streife mit Blaulicht und Martinshorn auf der Seefelder Straße und musste verkehrsbedingt an der dortigen Verkehrsinsel linksseitig vorbeifahren. Zeitglich wollte ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus der Goethestraße nach rechts auf die Seefelder Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Sowohl der 83-jährige Pkw-Fahrer als auch der Fahrer des Polizeiautos wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen, welcher hinter dem Polizeifahrzeug ebenfalls auf der Anfahrt zu dem Einsatz war, übernahm die Erstversorgung vor Ort. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)