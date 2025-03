Rotary Club Ammersee-Römerstraße unterstützt Christian-Morgenstern-Mittelschule

Der Rotary Club Ammersee-Römerstraße unterstützt die Christian Morgenstern Mittelschule in Herrsching mit einer Spende von 9.000 €. Im Rahmen einer feierlichen Übergabe überreichte der Präsident des Clubs, Christoph Amberger gemeinsam mit Rotary-Mitglied Harald Ostler den symbolischen Scheck an Schulleiterin Katharina Casper. Neben der finanziellen Förderung engagieren sich die Rotarier auch persönlich – unter anderem durch Bewerbungstrainings, Workshops zu Schlüsselqualifikationen und musikalische Projekte in verschiedenen Sprachen. Hierfür hat der Club das „ChancenPlus-Programm“ gestartet, das unter dem Titel „Bildung für bessere Chancen im Leben“ läuft. Es soll Schülerinnen und Schülern von Mittelschulen rund um den Ammersee gezielte Unterstützung bieten.

„Gerade beim Übergang von der Schule in den Beruf oder eine weiterführende Ausbildung ist es entscheidend, dass junge Menschen sich ihrer Stärken bewusst sind und sich gut präsentieren können“, betont Christoph Amberger, Präsident des Rotary Clubs Ammersee-Römerstraße. Mitglied Harald Ostler war bereits an der Schule und hat dort seine Expertise als Berater und Coach eingebracht. „Ich empfinde die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen als absolute Bereicherung“, sagt Ostler. Aus den jeweils geplanten 45 Minuten Unterrichtseinheit wurden schnell eineinhalb Stunden – der Redebedarf war groß. „Bei vielen ist einiges in Bewegung geraten“, fasst Ostler zusammen.

Schulleiterin Katharina Casper zeigt sich dankbar für die vielfältige Unterstützung: „Es ist großartig zu sehen, dass der Rotary Club nicht nur finanziell hilft, sondern sich auch aktiv in unsere Schule einbringt. Die persönliche Begleitung durch erfahrene Berufstätige ist für unsere Schülerinnen und Schüler eine wertvolle Bereicherung.“

Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Rotary Club Ammersee-Römerstraße und der Christian Morgenstern Mittelschule soll langfristig fortgeführt werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.