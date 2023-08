Segelclub Herrsching feiert sein 75-jähriges Bestehen

Der Rhein-Main-Donau Segelclub in Herrsching feiert ein Jubiläum. Die Anfänge des Vereins liegen in München.

Das 75-jährige Bestehen hat der Rhein-Main-Donau Segelclub (RMDSC) mit einer Festveranstaltung auf dem Clubgelände am Seewinkel in Herrsching gefeiert. Die Herrschinger Blaskapelle sorgte für eine beschwingte musikalische Atmosphäre. „Ein solches Jubiläum ist ein Moment, an dem man Rückschau hält, sich erinnert, eine Bilanz zieht und neue Ziele setzt“, sagte der Vorsitzende Peter Kuhlmann in seiner Festansprache. „Für viele Mitglieder ist und war der RMDSC nicht nur Rahmen für segelsportliche Betätigung, sondern auch ein wichtiger Mittelpunkt ihres Lebens“, betonte er. Der Rhein-Main-Donau Segelclub (RMDSC) hat rund 340 Mitglieder. Aus dem früheren Betriebsclub der RMD AG mit Sitz in München ist ein Herrschinger Verein geworden, der den Breitensport fördert.

Auch Christian Schiller, Bürgermeister von Herrsching, wies in seiner Ansprache auf die Bedeutung eines guten Vereinslebens hin: „Seit 1948 fördert der Rhein-Main-Donau Segelclub auf dem Ammersee das Segeln. Diese mittlerweile 75 Jahre schafft ein Verein nur mit einem großen Zusammenhalt und durch konstantes Engagement der Mitglieder.“ Weitere Grußworte, Glückwünsche, Präsente und Spenden für die Jugendarbeit überbrachten unter anderem die Präsidentin des Bayerischen Seglerverbandes, Dr. Sibylle Merk, und der Vorsitzende des Herrschinger Segelclubs HSC, Martin Boschert.

Die Präsidentin des Bayerischen Seglerverbandes, Dr. Sibylle Merk, gratulierte und brachte ein Glasbild als Präsent mit, dass sie dem Vereinsvorsitzenden Peter Kuhlmann überreichte. Foto: Michaela Geiger

Im kleinen Hafen liegt aufgereiht die Bootsflotte des RMDSC: Traditionelle Holzboote, Kielyachten, Jollen, ein Katamaran und Optimisten. Das Flaggschiff des Segelclubs ist der „Thimalus“ – ein 45er nationaler Kreuzer mit dem Baujahr 1926. Ein Unikum ist auch das „Kacherl“ – ein ehemaliges Rettungsboot eines griechischen Dampfers, der Anfang der 70er-Jahre mit viel Liebe und Ausdauer zu einem klassischen, gaffelgetakelten Kutter umgebaut worden war. Sogar ein früheres Polizeiboot – die „Wartaweil“ – gehört zur Flotte. Als einer der wenigen Segelclubs am Ammersee bietet der RMDSC Segeln mit clubeigenen Booten, die von den Vereinsmitgliedern ausgeliehen werden können. Die aktiven Seglerinnen und Segler des Vereins nehmen auch an Regatten am Ammersee teil. Drei Wettbewerbe richtet der Verein selbst aus: Die jährliche Eisstockregatta Anfang Mai, die Clubmeisterschaft im September und die Yardstick-Regatta „Blaues Band vom Ammersee“, die 2024 zum 50. Mal stattfinden soll.

Zur Taucherschule kam Erholungsheim in Herrsching dazu

Der Anlass der Vereinsgründung war ungewöhnlich. Für das staatliche Kanalbauunternehmen Rhein-Main-Donau AG (RMD) war es wichtig, Berufstaucher für den Unterhalt von Wehren, Kraftwerken und Schleusen auszubilden. Auf der Suche nach einem Standort für eine Taucherschule fand sich ein passendes Areal auf dem Gelände einer früheren Keramikfabrik am Seewinkel in Herrsching. Betriebsangehörige kamen dann zusammen mit dem zuständigen Abteilungsleiter auf die Idee, man könnte doch parallel zu einer Taucherschule ein Urlaubs- und Erholungsheim mit Segelmöglichkeit einrichten. Dieses Vorhaben unterstützte der RMD-Vorstand. Er schloss einen Pachtvertrag für das Gelände und finanzierte Holz und Material für den Bau eines Clubhauses, das die Mitarbeitenden in freiwilligen Arbeitseinsätzen selbst errichteten.

