Seminar in Herrsching: Global denken, gemeinsam lokal handeln

Das 31. internationale Seminar für Führungskräfte in der Landjugendarbeit ist zu Ende. Bundesminister Cem Özdemir schickt zum Abschluss eine Videobotschaft.

Mit einem Videogrußwort von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir endete nach zwei Wochen kürzlich das 31. Internationale Seminar für Führungskräfte der Landjugendarbeit. Unter dem Motto „Global denken, gemeinsam lokal handeln“ kamen dafür 77 Teilnehmende aus 46 Ländern nach Herrsching in das Haus der bayerischen Landwirtschaft (HdbL). Im Mittelpunkt des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veranstalteten Seminars stand persönliche Kompetenzen auszubauen, eigene Erfahrungen zu teilen und Netzwerke zu bilden sowie persönliche Aktionspläne zu entwickeln.

Nach einem intensiven Führungskräftetraining in Arbeitsgruppen haben sich die Teilnehmenden laut Pressemitteilung auf verschiedene Fachexkursionen zu folgenden Themenschwerpunkten begeben: Bildung und Beratung, Natur und Umwelt, Landwirtschaft sowie Gesellschaft und ländliche Räume. Ein weiterer Höhepunkt des Seminars war die sogenannte Weltkonferenz. Auf Basis der Erlebnisse und Fähigkeiten der Teilnehmenden wurden hier, über Sprachgrenzen hinweg, Herausforderungen und dafür denkbare Lösungsansätze diskutiert sowie Ideen, Erfahrungen und Best Practices miteinander geteilt.

Die erarbeiteten Aktionspläne werden in die jeweiligen Heimatländer mitgenommen

Aufbauend auf diesem Austausch haben die Teilnehmenden im dritten Teil des Seminars individuelle persönliche Aktionspläne erarbeitet und diese in Kleingruppen mit anderen Teilnehmenden reflektiert. Sie dienen als erster Schritt dafür, wie jeder und jede einzelne die gewonnenen Impulse und Ideen, das im Seminar Gelernte und Erworbene, in die Arbeit vor Ort im jeweiligen Heimatland einbringen und in die Tat umsetzen kann. Damit wird das Seminarmotto lebendig wie auch die nachhaltige Wirkung der Veranstaltung bei den Teilnehmenden persönlich sowie in ihren Organisationen sichergestellt.

Cem Özdemir ermutigt die Teilnehmenden in seiner Videobotschaft, die geknüpften Bande zu festigen: „Wir sind mit vielfältigen globalen Herausforderungen konfrontiert. Es ist wichtig, dass wir dazu gemeinsam an einem Strang ziehen. Auch dafür kann und soll das internationale Seminar eine Saat für die Zukunft legen. Das Seminar ist immer auch eine Gelegenheit, ein spannendes internationales Netzwerk aufzubauen. Nutzen Sie dieses Netzwerk, bleiben Sie miteinander in Kontakt, tauschen Sie auch weiterhin Ihre Ideen aus.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch