Skulpturen, Gemälde, Holzschnitte locken zum Kunstrausch nach Herrsching

Zum neunten Mal veranstaltet Kuratorin Catharina Geiselhart in Herrsching den Kunstrausch. Auf Schritt und Tritt begegnen den Gästen in den Einkaufsstraßen Kunstwerke unterschiedlichster Art.

„Die Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, hat einst Pablo Picasso festgestellt. Mit diesem Zitat des spanischen Meisters begrüßte Kuratorin Catharina Geiselhart die vielen Besucher, die am Freitag zur Vernissage des 9. Herrschinger Kunstrausches ins Kurparkschlösschen geströmt waren.

Und tatsächlich hatten sie Gelegenheit, in einem bunten Schaumbad der Kunst zu baden, zumal die 45 Werke der 29 Herrschinger Kunstschaffenden in Form und Inhalt alle höchst unterschiedlich waren. In ihrer gut durchdachten Zurschaustellung gaben sie ein Bild davon ab, wie divers und kreativ die Künstlergemeinde im 11.000-Einwohnerort am Ammersee-Ostufer ist.

Kunstspaziergang mit Catharina Geiselhart

Das ganze Wochenende über zogen die Skulpturen, Gemälde – darunter ein Triptychon der für ihr Lebenswerk mit dem Starnberger Kulturpreis ausgezeichneten Malerin Ursula Steglich-Schaub –, Zeichnungen, Litografien und Holzschnitte Hunderte von Neugierigen an. Doch selbst, wer derzeit lediglich in Herrschings Einkaufsstraßen unterwegs ist, begegnet der Kunst auf Schritt und Tritt. Neongelbe Rahmen in den Schaufenstern vieler Gewerbetreibenden und Gastronomen umfassen noch für einige Zeit diverse Arbeiten der Kunstrausch-Künstler und machen so aus dem sonst oft staubtrockenen Einkauf eine freudvolle und inspirierende Angelegenheit.

Was genau die Maler, Fotografen und Bildhauer mit ihren Werken „uns sagen wollen“, hat die Kuratorin am Samstag rund 50 Teilnehmern auf ihrem Kunstspaziergang verraten. Doch auch die knapp 20 Ateliers in Herrsching, Breitbrunn und Erling, die die Künstler am vom Kulturverein organisierten Kunstrausch-Wochenende zusätzlich fürs Publikum öffneten, waren gut besucht.