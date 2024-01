Herrsching

vor 18 Min.

Sonrisa in Herrsching öffnet wieder, die Zukunft anderer Lokale ist unklar

Plus Die Nachfolge im Café Sonrisa nach dem plötzlichen Tod von Betreiber Chichan ist gesichert. In Kürze soll wiedereröffnet werden.

Von Susanne Böllert

Die Zukunft des Café Sonrisa war völlig ungewiss, seit sein Betreiber Cristian Ramírez Carillo, auch Chichan genannt, wenige Tage vor Weihnachten völlig unerwartet im Heimaturlaub in Cartagena de Indias verstorben war. (Wir berichteten.) Nun kann Ramírez‘ Schwiegervater Martin Hirte mit Erleichterung mitteilen: „Es wird weitergehen mit dem Sonrisa. Chichans Freund und Nachbar Nikolai Holzach wird das Café weiterführen. Wir freuen uns sehr, dass es in Herrschinger Hand bleibt und hoffen, dass es den Herrschingern weiterhin als die Begegnungsstätte dienen wird, zu der es Chichan in weniger als einem Jahr gemacht hat.“

Mit den Hinterbliebenen des erst 36-jährigen Kolumbianers, der mit karibischen Bowls, Salsa-, Cumbia- und Bachata-Musik sowie großer Herzlichkeit für lateinamerikanischen Wind am Ostufer des Ammersees gesorgt hat, freuen sich auch Thomas und Birge Frommann über die rasch geregelte Nachfolge in der Bahnhofstraße 23. Die Vermieter führen in angeschlossenen Räumlichkeiten nach wie vor das Co-Working-Space Konturwerk.

