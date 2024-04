Herrsching

Straßen mit NS-Bezug: Debatte in Herrsching geht weiter

Einige Straßen in Herrsching tragen die Namen von Personen, die mit der Nazi-Vergangenheit in Verbindung gebracht werden.

Plus Was tun mit der Madeleine-Ruoff-, Erich-Holthaus- und Ploetzstraße in Herrsching? Nach der Bürgerbefragung will der Herrschinger Gemeinderat jetzt erst einmal in Klausur gehen.

Von Susanne Böllert

Der Herrschinger Gemeinderat möchte die weitere Diskussion über eine Umbenennung der Madeleine-Ruoff-Straße, der Erich-Holthaus- sowie der Ploetzstraße erst einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen. Die drei Namensgeber haben, wie Kreis- und Gemeindearchivarin Friedrike Hellerer festgestellt hat, in unterschiedlicher Weise vom nationalsozialistischen Regime profitiert, waren Teil davon oder haben als Vordenker zur NS-Ideologie, genauer zur Rasseneugenik, beigetragen.

Nachdem 127 Herrschinger von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, sich schriftlich zu dieser Frage zu äußern sowie Vorschläge für neue Straßennamen zu unterbreiten, haben die politischen Vertreter in der jüngsten Gemeinderatssitzung indes dem FDP-Vorschlag zugestimmt, über das Für und Wider in nächster Zeit nicht öffentlich zu beraten. Zu diesem Zweck fand in dieser Woche eine Sonderklausur statt, in der Hellerer den Gemeinderatsmitgliedern ihre Forschungsergebnisse erneut detailliert erläuterte. Doch frühestens in der Gemeinderatssitzung im Mai will man eine Entscheidung über die verschiedenen Möglichkeiten beim Umgang mit den belasteten Straßen fällen. Diese reichen von der Belassung aller Namen, der Änderung einzelner oder aller Straßen bis zur Anbringung von Erklärtafeln (zusätzlich zu den bereits vorhandenen QR-Codes) – mit oder ohne Änderung des Straßennamens.

