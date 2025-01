Unbekannte brechen gleich in zwei Herrschinger Geschäfte ein

In der Zeit von Samstag, 11. Januar bis Montag, 13. Januar wurde in zwei Herrschinger Geschäfte eingebrochen. In beiden Fällen wurde nach Angaben der Herrschinger Polizeidie Eingangstüre des jeweiligen Geschäfts gewaltsam durch den unbekannten Täter geöffnet.

Aus den Verkaufsräumen der betroffenen Herrschinger Geschäfte wird nichts gestohlen

Aus den Verkaufsräumen wurde nichts entwendet. In einem Fall stahlen der oder die Unbekannten nach Polizeiangaben Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. (AZ)