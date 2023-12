Herrsching

vor 16 Min.

Verein will Klima- und Baumschutz in Herrsching voranbringen

Karl-Heinz Wirth, Karin Casaretto und Konrad Herz (von links) sprechen für den neuen Verein ProNatur in Herrsching, der sich für Klima- und Baumschutz einsetzt.

Plus Die Gruppe ProNatur entstand, als 2022 am Herrschinger Kienbach fünf Bäume gefällt wurden. Jetzt organisiert sich deren Mitglieder als Verein. Welche Vorschläge sie machen.

Von Susanne Böllert

Die Gruppe "ProNatur Herrsching" setzt sich seit zwei Jahren aktiv für Baum- und Klimaschutz in der Ammerseegemeinde ein. Inzwischen nicht mehr als Bürgerinitiative, sondern als gemeinnütziger Verein. Die Vorsitzende Karin Casaretto, ihr Stellvertreter Konrad Herz und Schatzmeister Karl-Heinz Wirth nutzten diesen Anlass, um klarzustellen: „Wir streben eine sachliche und sachorientierte Zusammenarbeit mit den Vertretern aller Parteien an und möchten dafür unsere Expertise sowie ein gutes Maß an inhaltlicher Vorarbeit einbringen.“ Denn Klimaschutz dürfe nicht politisiert werden, sondern betreffe uns alle gleichermaßen, betont Konrad Herz.

„Der Klimawandel ist kein linearer, sondern ein exponentieller Prozess. Uns bleibt noch ein Jahrzehnt, um massiv Maßnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass das System kippt“, unterstreicht Casaretto. Zu den lokalen Klimaschutz-Maßnahmen, die ProNatur fordert, zählen die Wiedereinführung einer 2018 außer Kraft gesetzten Baumschutzverordnung, die Nutzung von Geothermie, die Entsiegelung von Flächen, Dach- und Fassadenbegrünung sowie ein naturnaher Ausbau des Kienbachs zum Erhalt von Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Um diese Ansätze möglichst effektiv ausarbeiten zu können, haben sich die Herrschinger Klimaschützer Anfang des Jahres auf ein agiles Vereinsmanagement geeinigt.

