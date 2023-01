Violinistin Arabella Steinbacher: In der Welt zu Hause und in Herrsching daheim

Am Sonntag gibt die weltweit bekannte Violinistin Arabella Steinbacher in ihrer Heimatgemeinde Herrsching ein Konzert. Erste Erfahrungen mit der Geige machte sie im Alter von drei Jahren.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn Violinistin Arabella Steinbacher am Sonntag im Haus der Bayerischen Landwirtschaft ihre Violine erklingen lässt und dabei von Pianistin Yumiko Urabe begleitet wird. Denn Arabella Steinbacher ist normalerweise in den ganz großen Konzertsälen der Welt unterwegs.

"Für mich macht es aber überhaupt keinen Unterschied, wo und vor wie vielen Menschen ich spielen darf", sagt die 41-jährige Mutter einer Tochter im Gespräch mit unserer Zeitung. "Mein inneres Gefühl ist immer gleich, ich freue mich einfach, mit meiner Musik die Menschen zu berühren und sie für eine Weile in eine andere Welt entführen zu können."

Im Alter von drei Jahren habe sie ihre aus Japan stammende Mutter Kyoko - selbst Sängerin - das erste Mal mit zu einem Gruppenunterricht in Gilching genommen, erinnert sich Steinbacher, die in Herrsching aufgewachsen ist und wohnt. Das habe ihr so gut gefallen, dass schnell klar geworden war, "der Violine gehört meine Liebe". Zwar habe sie auch das Klavierspielen gelernt (der Vater war Pianist), doch letztlich fiel der musikalisch-berufliche Schwerpunkt auf die Violine. "Beides gleichwertig nebeneinander zu spielen, ist auch physisch schwierig", erklärt die preisgekrönte Musikerin. Denn die Bewegungsabläufe und damit auch die Beanspruchung der unterschiedlichen Muskeln seien extrem unterschiedlich.

Mittlerweile ist Arabella Steinbacher selbst Mutter und ihre drei Jahre alte Tochter wächst, wie sie selbst auch, mit Musik auf. "Sie hat auch eine kleine Geige", erzählt Steinbacher, "da probiert sie sich einfach aus. Ob sie später auch so eine Liebe zur Violine oder einem anderen Instrument entwickelt, wird sich zeigen."

Arabella Steinbacher hat schon als Kind die Liebe zur Violine entdeckt

Arabella Steinbachers Weg auf in die großen Konzertsäle der Welt zeichnete sich früh ab: Mit acht Jahren begann die heute weltbekannte Künstlerin ihr Studium bei Ana Chumachenco an der Hochschule für Musik und Theater München. Was folgte, war ein Leben geprägt von vielen Reisen und Auslandsaufenthalten. "Lange Zeit habe ich wirklich aus dem Koffer gelebt", sagt sie. Das aber habe sie, seit ihre Tochter geboren wurde, eingeschränkt. Sie wolle ihrer Tochter ein stabiles Umfeld bieten, denn "Kinder brauchen Wurzeln". Ganz beendet hat die Violinistin ihre Karriere aber nicht und das sei auch nicht der Plan:

Lesen Sie dazu auch

In dieser Saison spielt sie unter anderem mit dem London Philharmonic Orchestra oder dem Royal Philharmonic Orchestra. Außerdem sind Auftritte mit dem Seattle Symphony Orchestra, dem Sydney Symphony Orchestra, dem Osaka Philharmonic Orchestra und dem Orchestre National de Belgique geplant.

Erst im Sommer 2022 gab die erfolgreiche Violinistin in ihrer Heimatgemeinde ein Benefizkonzert zugunsten des Wiederaufbaus der alten Nikolauskirche in Herrsching, die zu einem Konzertsaal umfunktioniert werden soll.

Benefizkonzert für die Herrschinger Nikolauskirche

Am Sonntag, 29. Januar, musiziert Steinbacher zusammen mit der Pianistin Yumiko Urabe, die sie schon seit vielen Jahren kennt, im Haus der Bayerischen Landwirtschaft. Zu hören sind dann Stücke für Violine und Klavier von Debussy, Brahms, Pärt und Prokofiev. Das Konzert, veranstaltet vom Kulturverein Herrsching, beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es beim Kulturverein Herrsching. Vom Herrschinger S-Bahnhof aus fährt ein Bus-Shuttle (Abfahrt 17.30 Uhr).