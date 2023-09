Herrsching

17:55 Uhr

Von Flensburg nach Herrsching: 900 Kilometer radeln für den guten Zweck

Plus Kai Fürderer und Valentin Nandlinger aus Herrsching sind die „Spendenradler“. Start ihrer „Tour d’Allemagne“ ist am 1. Oktober in Flensburg – melden sich noch mehr Unterstützer?

Weite Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen und darüber einen Blog schreiben oder Kurzvideos drehen, das ist nichts wirklich Neues im Netz. Spenden eintreiben für einen guten Zweck – auch das ist kein ganz neuer Einfall. Beides zu verbinden, also eine Mammutstrecke auf zwei Rädern zurückzulegen und die on tour produzierten Social-Media-Beiträge als Werbeplattform für lokale Spender zur Verfügung zu stellen, das ist hingegen eine Idee mit Seltenheitswert.

Darauf gekommen sind die beiden Herrschinger Unternehmer Kai Fürderer und Valentin Nandlinger bereits vor einigen Monaten. In diesen Tagen aber laufen die letzten Vorbereitungen für ihre Aktion „Spendenradler“ auf Hochtouren, jetzt wird das Training auf dem Rennrad noch einmal deutlich intensiviert, die Intervalle länger, die Touren härter. Denn schon am 1. Oktober wollen die zwei Freunde in Flensburg, der nördlichsten Stadt Deutschlands, ihre Klickschuhe ins Pedal haken und zu einer nicht weniger als 900 Kilometer langen Radtour durch sechs Bundesländer aufbrechen. Nur sechs Tage später, am 7. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr planen die beiden Sportler ihren Heimatort am Ammersee zu erreichen, um vor dem Fahrradladen der Nandlingers in der Mühlfelder Straße die Spendenübergabe publikumswirksam zu inszenieren.

