Herrsching

vor 57 Min.

Wie Wigald Boning zum Profi-Badenden im Ammersee wurde

Plus Der Komiker Wigald Boning ist jemand, der Herausforderungen sucht. Das wird bei seiner Lesung gemeinsam mit seiner Ehefrau Teresa in seiner Wahl-Heimat Herrsching deutlich.

Von Susanne Böllert

Mit allen Wassern gewaschen ist er ja, dieser Wigald Boning, den die Älteren noch als einen der beiden „Doofen“ kennen und der seit zwei Jahren in Herrsching lebt. Seit 519 Tagen gab es nämlich keinen einzigen, an dem der 56-Jährige nicht unter freiem Himmel ins Wasser gestiegen wäre.

Dabei taugen dem gebürtigen Niedersachsen Gewässer so groß wie der Ammersee, kleine Tümpel wie die Seachtn bei Andechs, fließende Gewässer wie Elbe, Spree und Themse, jeweils von zweifelhafter Sauberkeit, der Danzinger Stadtgraben, die Kiesgrube eines Bauhofs in Vorarlberg oder gar das Regenrückhaltebecken am Flughafen Hannover. Selbst der Mediapark-Weiher in Köln, in dem Baden strengstens verboten sei, ist vor einem Wigald Boning nicht sicher. Dann zwingt er seinen Herausforderungen erprobten Körper eben klammheimlich des Nachts ins Nass.

