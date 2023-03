Zöpfe aus Tierhaaren filtern in Andechs das Wasser in Gullys

Plus Frowin Puntsch hat Naturhaarfilter entwickelt, die unter anderem zur Reinigung von Oberflächenwasser verwendet werden. Zum Einsatz kommen sie beim Pilotprojekt "ProWasser".

Frowin Puntsch hat von Anfang an daran geglaubt, dass seine Erfindung auch funktionieren würde. Den Beweis lieferte ein Labortest aus einem ersten Versuch auf dem Betriebsgelände der AWA Ammersee, wo die Revisionsschächte mit Naturhaarfiltern ausgestattet wurden. Das Ergebnis zeigte, dass das gefilterte Niederschlagswasser zu über 90 Prozent schadstofffrei ist.