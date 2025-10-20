Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

„Historisches Dießen“ - der Bildkalender zur 700-Jahr-Feier in Dießen ist da.

Dießen

Der Bildkalender zur 700-Jahr-Feier in Dießen ist da

2026 feiert Dießen seine Erhebung zum Bannmarkt vor 700 Jahren mit einem großen Fest.
    • |
    • |
    • |
    Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) und Barbara Blankenburg vom Marktarchiv, die den Kalender erstellt hat, freuen sich über das fertige Werk.
    Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) und Barbara Blankenburg vom Marktarchiv, die den Kalender erstellt hat, freuen sich über das fertige Werk. Foto: Marktgemeinde Dießen

    2026 jährt sich die Erhebung Dießens zum Bannmarkt zum 700sten Mal. Der Markt Dießen feiert dieses Jubiläum mit einem großen Festjahr. Zu diesem Anlass und als Einstimmung auf die Feierlichkeiten präsentiert Bürgermeisterin Sandra Perzul den Bildkalender „Historisches Dießen“.

    Die schönsten und interessantesten Ortsansichten aus dem Marktarchiv entführen in das Dießen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und erzählen eine Menge über die Geschichte des altehrwürdigen Ortes und nehmen mit auf eine Zeitreise zu bekannten Fassaden und verschwundenen Objekte vom Grenzpfahl bis zum Hotel. So zeigen die Ansichten unter anderem, wo um 1929 der Maibaum stand und wo die Gäste und Reisenden früher im Hotel „Ammersee“ einchecken konnten. Der 29 x 29 Zentimeter große Kalender ist in der Buchhandlung Colibri, im ADK-Pavillon am See und im Dießener Rathaus erhältlich. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden