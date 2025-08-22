Ein Hochwasser hielt die Region rund um den Ammersee vor 20 Jahren in Atem

Das schlimme Pfingsthochwasser von 1999 war in vielen Köpfen noch präsent, als die Bürgerinnen und Bürger in der Region im August 2005 dasselbe noch einmal durchlebten. Während im Landkreis Landsberg das Ganze letztlich noch relativ glimpflich ausging, wurde im Landkreis Weilheim-Schongau der Katastrophenfall ausgerufen. Intensive und anhaltende Niederschläge – Grund war ein Staueffekt des Niederschlagsgebiets an den Alpen – hatten die Flüsse ab dem Abend des 22. August schnell ansteigen lassen, erinnert das Wasserwirtschaftsamt Weilheim.

Vor allem der Osten des Landkreises Weilheim-Schongau war erheblich betroffen. Der Pegel der Ammer in Weilheim erreichte damals 4,73 Meter. Zum Vergleich: Am gestrigen Donnerstagmittag waren es 44 Zentimeter. Mehrere Brücken über den Fluss mussten damals gesperrt werden, ebenso die Straße von Dießen nach Fischen. Auf beiden Seiten der Birkenallee stand das Wasser. Auf der Neuen Ammer war ein Bagger im Einsatz, um zu verhindern, dass Schwemmholz den Durchlass einer Brücke blockierte. Der Zugverkehr zwischen Dießen und Weilheim wurde vorsichtshalber eingestellt, weil ein Bahndamm drohte, unterspült zu werden. Schäden gab es an der Straße zwischen Pähl und Raisting, die unterspült wurde.

Durch Hochwasser wurde die Verbindungsstraße von Pähl nach Raisting beschädigt. Foto: Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Auch die Schifffahrt wurde ausgesetzt. In der amtlichen Hochwassermeldung wurde die Seehöhe über Normalnull (NN) damals mit 534,13 angegeben. Beim Pfingsthochwasser waren es 534,98 Meter NN. Im August 2005 lag der Wert immerhin noch 85 Zentimeter unter dem von sechs Jahren zuvor. Am Messpunkt des Pegels in Stegen lag der Mittelwasserstand mit 2,53 Meter mehr als einen Meter über dem Durchschnitt, aber deutlich unter dem des Hochwassers von 1999 (3,38 Meter)

Die Wasserwacht, das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr waren im Einsatz. Letztere auch mit Hubschraubern. Soldaten befüllten fleißig Sandsäcke, unter anderem vom Lufttransportgeschwader in Penzing. Die Armee war auch mit Hubschraubern vor Ort, um zu helfen. In Dießen waren Randbereiche der Seeanlagen überflutet, doch Gebäude waren kaum betroffen. Mit einem Wassereinbruch hatte der Wirt des Gasthauses am Sportplatz zu kämpfen, wie aus unserer damaligen Berichterstattung hervorgeht. Da das Ampermoos sehr vollgesogen war, floss das Wasser über die Amper damals nur langsam ab.

Die Ausdehnung der Überschwemmungsflächen betrug laut Bayerischem Landesamt für Umwelt damals circa 28.000 Hektar und der ökonomische Schaden wurde auf insgesamt rund 189 Millionen Euro geschätzt. Schäden im Wert von etwa 70 Millionen Euro entstanden an privaten und wirtschaftlich genutzten Gebäuden und im Wert von jeweils 50 Millionen Euro an Infrastruktureinrichtungen der Gemeinden sowie an den Gewässern und Wasserbauten des Freistaates und der Bezirke. In der Land-, Forst- und Almwirtschaft entstanden Schäden von etwa 14 Millionen Euro und an Einrichtungen der Wasserversorgung im Wert von circa drei Millionen Euro.

Aufgrund dieser beiden Hochwasserereignisse der Jahre 1999 und 2005 wurde viel Geld in den Hochwasserschutz investiert. Unter anderem am Windachspeicher. In der Folge des Pfingsthochwassers wurde das Deckwerk des Damms ertüchtigt, ebenso das Sicker- und Kontrollsystem und der Abstrompegel. Wichtiger Bestandteil in dem Konzept sind auch zwei Rückhaltebecken in Utting, beim Seehof in Dießen und dem Längenmoosgraben in Eching.