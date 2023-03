Holzhausen

vor 25 Min.

Feuerwehren werden zu Brand nach Holzhausen gerufen

Wegen eines Zimmerbrands wurden am Donnerstagmittag Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei nach Holzhausen gerufen.

Artikel anhören Shape

Viel Blaulicht in Holzhausen am Ammersee: Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind über Mittag im Einsatz. In einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen.

Themen folgen