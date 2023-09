Holzhausen

Traktorgespann stößt in Holzhausen mit Auto zusammen

Ein Traktorgespann und ein Auto sind am Mittwoch in Holzhausen am Ammersee zusammengestoßen.

Als ein Landwirt aus einem Grundstück in Holzhausen am Ammersee auf die Straße fahren will, kommt es zu einer Kollision. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Am Mittwochmittag ist es am Schmiedberg in Holzhausen am Ammersee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktorgespann und einem Pkw gekommen. Ein 30-jähriger Landwirt fuhr rückwärts aus einer Einfahrt auf den Schmiedberg und übersah hierbei einen dort mit seinem Pkw fahrenden 81-jährigen Uttinger, berichtet die Dießener Polizei. Durch den Zusammenstoß mit dem Anhänger wurde die rechte Seite des Pkw massiv beschädigt, am Traktorgespann entstand nur geringer Sachschaden. Die gesamte Schadenssumme wird mit rund 10.000 Euro angegeben. (AZ)

