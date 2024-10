25-jähriger Tatverdächtiger nach Garagenbrand ermittelt

Nach dem Brand einer Garage in Huglfing am Montagabend wird gegen einen 25-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Weilheim führt die Ermittlungen.

Ein Zeuge hatte gegen 22.17 Uhr Flammen an einem Gebäude bemerkt und dies gemeldet. Von der Integrierten Leitstelle (ILS) wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Zeitgleich fuhr auch die Polizei an den Brandort. Wie sich vor Ort herausstellte, gerieten Mülltonnen an einer holzvertäfelten Wand einer Garage in Brand. Die Bewohner versuchten noch, mit Feuerlöschern zu löschen, aber die Flammen stiegen bereits aus dem Dachstuhl auf. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein größeres Ausbreiten der Flammen und ein Übergreifen auf Wohngebäude verhindert werden.

Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Weilheim. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Untersuchungen. Als Brandursache wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine entsorgte Zigarette in der Mülltonne angenommen. (AZ)