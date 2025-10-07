German Winds bringen das Marienmünster in Dießen zum Klingen

Enormer Zustrom für eine enorme Zahl von Musikern: Rund 50 Sänger, dazu bald 120 Instrumentalisten – es war ein Lawineneffekt, für den der Verein „Dall’Abaco“ mit einem Benefizkonzert im Dießener Marienmünster sorgte. Eingeladen war zunächst nur das Blasorchester „German Winds“, das allerdings so eng mit britischen Gruppierungen befreundet ist, dass diese häufig mit auf Tour gehen. Im Falle des Orgel-Benefizkonzerts waren das die Musiker der „Northumbrian Winds“ und der walisische Cowbridge Männerchor.

Britischen Gepflogenheiten gemäß begann der Konzertnachmittag mit den Nationalhymnen. Nachdem die Schwülstigkeit länderübergreifend dick aufgetragen war und auch für Wales bereits gesungen wurde, wäre das Mitsingen für Deutschland passend gewesen; aber der Enthusiasmus dafür war bei den rund 400 Gästen eher gering. Ausgerechnet ein walisisches Chormitglied wagte den Textvortrag.

Aber wichtig war ja das Konzert, das für anderthalb Stunden angekündigt war, effektiv aber zweieinhalb dauerte – nach den Hymnen folgten rund 45 Minuten pro Ensemble. Unter dem Dirigat von Andrew Taylor waren dies zunächst die „Northumbrian Winds“, die stilistisch zwischen modernen und traditionellen Melodien abwechselten. Das im Big Band-Tempo absolvierte „Tank/Cowboy Bebop“ überforderte die Akustik der Kirche etwas: Gar zu schnell geriet die rasche Perkussion in Interferenzen. Doch wurde es gleich weise: leise.

Schwebende Xylophon-Glockentöne, ausklingende Flöten und ein virtuoser Solo-Oboist

Genussvoll schmeichelte sich das klare „Water of Tyne“ in die Ohren, getragen von Querflöten und Klarinetten. Atmosphärisch verzaubert schien „Cry oft he last Unicorn“: Die Komposition reichte vom schwebenden Xylophon-Glockentönen bis hin zu stiebenden Tempi, die ein Wikingerschiff im Sturm hätten untermalen können, bis ausklingende Flöten einen feen-leichte Mantel ausbreiteten. Das war pure Poesie, woraufhin die Virtuosität des Solo-Oboisten gefangennahm. Das „Final Movement“ endigten die Musiker sogar ganz dicht am bairischen Gemüt und schlossen mit einer Art Kutscher-Juchzer – viel Beifall.

Icon vergrößern Piper T. Wandt sorgt für Dudelsack-Klänge im Dießener Marienmünster. Foto: Andreas Frey Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Piper T. Wandt sorgt für Dudelsack-Klänge im Dießener Marienmünster. Foto: Andreas Frey

Seine Vorschuss-Lorbeeren verdient hatte der „Cowbridge Male Voice Choir“, der als einer der beiden wohl besten walisischen Männerchöre angekündigt war. Ohne den Hauch eines Akzents interpretierten die rund 50 Sänger das „Singt dem Herren“ frappierend präzise und fein rhythmisiert auf Deutsch, genauso wie sie später auch das „Sanctus“ von Schubert extrem weich und feinfühlig auf Deutsch anstimmten – „weil wir meinen, dass es so einfach passender klingt“, wie Chorleiterin Rhiannon Williams, diesmal auf Englisch, erklärte. Halb welsh, halb englisch war „Hafan Gobaith“ gefasst. Zur Zeile „Tomorrow is another day“ zeigten die variantenreichen Stummen, dass moderner christlicher Gesang auch ganz ohne Gospelrhythmik wunderbar intensiv funktioniert.

Schließlich war die Reihe an der Gastgeber-Formation, den „German Winds“. Zusätzlich zum Gründungsanlass für ein Papst-Konzert vor acht Jahren konnten die Bläser noch mit weiteren Highlights aufwarten. Ensemble-Leiter Sven M. Hellinghausen erwähnte wie nebenbei, dass er selbst sich hinter dem Komponisten-Pseudonym „Kane McLean“ verberge. Und aus dessen, also seiner Feder, gab es tatsächlich einen ersten Preis für die Repertoire-Ergänzung der königlichen „Scots Guards“ in London für „The Coyles of Muick/Duke of Edinburgh“.

Dudelsack-Klänge erfüllen das Marienmünster in Dießen mit außergewöhnlichen Klängen

Sehr britisch also, und die feierliche Atmosphäre des Stücks steigerte sich durch das beeindruckende Hineinschreiten von Dudelsack-Spieler Thomas Wandt. Rein der Ton, edel die Anmutung, und dies umso mehr bei Wandts eigener Komposition, „Walking Down the Aisle“. Es dürfte selten, vielleicht sogar das erste Mal gewesen sein, dass eine Dudelsack-Stimme im Marienmünster erklang. Die langsame Rhythmik sorgte hierbei für einen schönen Ernst im Gotteshaus.

Ansonsten überzeugte auch „Arcangelo“, eine Uraufführung von Hellinghausen alias Kane, durch Variationsreichtum zwischen Glockenspiel, Beckenschlag und Sturmgebraus. Zuletzt nahm sich das Stück zurück und die Musiker, sofern gerade nicht instrumental aktiv, sangen sogar lateinische Zeilen zum Werk. Diese Ahnung von Gregorianik beeindruckte fast noch mehr als das schlussendlich gemeinsame Musizieren aller Ensembles. Insgesamt ein überraschungsreicher und großartiger Konzertnachmittag mit langem Beifall, das laut Alois M. Kramer von „Dall’Abaco“ fast 4000 Euro an Spenden für die Orgelsanierung einbrachte.