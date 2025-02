Brand in einem Einfamilienhaus in Inning

Am Sonntagnachmittag, 16. Februar, stellte eine Bewohnerin eines Wohnhauses in der Alten Landsberger Straße eine Rauchentwicklung im Bereich eines Aufenthaltsraums im Erdgeschoss fest. Ein Holzvorrat war laut Herrschinger Polizei im Bereich eines Elektrogerätes in Brand geraten. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Raum.

Feuerwehren aus Herrsching, Inning und Buch sind im Einsatz

Durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehren Inning, Buch und Herrsching konnte der Brand schnell gelöscht werden. Was zum Brand geführt hat, steht laut Polizeibericht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beträgt in etwa 5000 Euro. (AZ)