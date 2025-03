Jimmy Hartwig: „Ich glaube, der liebe Gott mag mich“

Am Tisch im Restaurant am Ammersee-Nordufer sitzt bestens gelaunt und voller Tatendrang Jimmy Hartwig, dem man weder sein Alter (er wurde 70) noch seine dramatische Krankengeschichte anmerkt. Im Gegenteil: Der Mann strahlt einen Optimismus und eine Lebensfreude aus, die so ansteckend ist, dass selbst die Gäste an den Nebentischen davon angesteckt werden.

Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht er zum einen nachdenklich und sehr bewegt über seine Kindheit und Jugend und gleichzeitig energiegeladen darüber, vielleicht in naher Zukunft Landrat in der Region werden zu wollen. „Ich habe noch so viele Ideen im Kopf, mit denen ich etwas bewegen könnte, wer weiß was die Welt von mir noch alles zu erwarten hat“, so das Credo des Mannes, dessen Leben geprägt ist von extremen Höhen und Tiefen.

„Seit ich erkannt habe, dass meine Familie das Beste ist, was mir passieren konnte, gehe ich mit einem ganz anderen Lebensgefühl durch die Welt“, erklärt der ehemalige Fußballprofi und dreimalige Deutsche Meister mit dem Hamburger SV seine Lebenseinstellung. „Die Familie ist das Größte. Das hat lange gebraucht, bis ich das erkannt habe.“ Zuvor wurden drei seiner Ehen geschieden.

Dreimal war Jimmy Hartwig, der seit zehn Jahren in Inning am Ammersee lebt, an Krebs erkrankt und auch sonst hat es das Leben nicht immer gut mit ihm gemeint. Für den umtriebigen 70-Jährigen aber alles kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und zu lamentieren. Im Gegenteil. Heute tut Jimmy Hartwig so ziemlich alles, um die Gesellschaft – vor allem aber junge Menschen - davon zu überzeugen, dass jeder für sein Schicksal in großen Teilen selbst verantwortlich ist und dass es immer Wege aus schwierigen Situationen gibt. Seit Jahren engagiert sich Jimmy Hartwig aktiv für Männer-Vorsorgeuntersuchungen und setzt sich nachhaltig für deren Akzeptanz in der Bevölkerung ein.

Jimmy Hartwigs Großvater lehnt sein Enkelkind völlig ab

Als unehelicher Sohn eines US-amerikanischen GI wächst William Georg Hartwig bei seiner Mutter und dem Großvater auf. Der aber lehnt sein dunkelhäutiges Enkelkind ab und Jimmy Hartwig muss sich Anerkennung auf anderen Wegen erkämpfen. Das schafft er beim Fußballspielen. Von Kindesbeinen an kämpft er sich nach oben, schafft es sogar bis in die deutsche Nationalmannschaft und muss auch in seiner Profikarriere viele Demütigungen und seelischen Verletzungen ertragen. Als seine Profikarriere aufgrund von Verletzungen endet, fällt Jimmy Hartwig in ein tiefes Loch. Seine früh geschlossene Ehe ist zerrüttet, seine finanzielle Situation schier ausweglos, aber Hartwig kämpft sich zurück ins Leben. „Selbst meine Krebserkrankungen haben mich nicht endgültig kaputt gemacht“, sagt Hartwig im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich glaube, der liebe Gott mag mich“, denn er empfinde es nach wie vor als ein großes Wunder, die Krankheiten überlebt zu haben. Heute wisse er mehr denn je, wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, jeden Tag darum zu kämpfen.

Auch als Profifußballer musste Jimmy Hartwig gegen Rassismus und Diskriminierung kämpfen. Foto: Jimmy Hartwig

Seine Kämpfe haben sich gelohnt und seine Kämpfe sind vielfältig: Nicht nur Krebs, sondern auch Diskriminierung und Rassismus waren und sind die Herausforderungen, denen sich Jimmy Hartwig auch mit 70 Jahren noch immer stellt. Engagiert bringt er diese Themen immer wieder zur Sprache, hält Vorträge in Vereinen oder Schulen und war als Integrationsbotschafter des DFB unterwegs.

Theaterspielen ist eine große Leidenschaft des ehemaligen Profi-Fußballers Jimmy Hartwig

Und dann gibt es da noch eine Leidenschaft, die Hartwig zurück in seine Lebensspur gebracht hat: Das Theaterspielen. Seit 2002 ist der einstige Fußballer und gelernte Maschinenbauschlosser auf den Brettern die die Welt bedeuten unterwegs. Unter anderem am Centraltheater in Leipzig in der Titelrolle von „Woyzeck“, in einem Stück von Bertolt Brecht am Nationaltheater in Weimar oder in der Rolle des Jimmy Hartwig in „Eine Legende liegt auf der Couch“.

Seine vielleicht wichtigste Aufgabe aber sieht Jimmy Hartwig darin, das Thema Männergesundheit ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken: Als Pate der Präventionskampagne „Echte Männer sind Checker“ spricht er offen über seine Krebserkrankungen und darüber, wie er den Krebs besiegt hat. Das ganze mit der ihm eigenen charmant-witzigen, unnachahmlich bewegenden Art.