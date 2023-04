Kitesurfer muss am Ammersee aus Baum geborgen werden

Eine Windböe hebt einen Kitesurfer am Ammersee aus dem Wasser. Der Mann wird anschließend aus einem Baum gerettet. Ein Hubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus.

Auf dem Ammersee ist am Freitagnachmittag ein Kitesurfer verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, entschloss sich eine dreiköpfige Gruppe am Nordufer des Ammersees in Stegen in See zu stechen.

Sie waren nur wenige Minuten unterwegs, als eine starke Böe einen 52-jährigen Schwabmünchner aus dem Wasser hob. Der Kitesurfer wurde durch den Wind in eine Baumgruppe am Ammersee-Ufer getragen. In etwa acht Metern Höhe konnte sich der Mann an einem Baum festhalten. Der Kite selbst verfing sich in einem weiteren Baum am Ufer.

Zum Unfallhergang gaben seine Begleiter an, dass sich der 52-Jährige kurz vor dem Unglück zu nahe am Ufer befunden habe. Durch die Feuerwehren aus Inning und Umgebung konnte der Verunglückte mittels Drehleiter aus dem Baum geborgen werden. Nach der Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Kite-Surfer laut Polizei mit einem Helikopter ins Krankenhaus verbracht. (AZ)

