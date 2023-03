Mann aus Innsbruck verfährt sich und strandet am Ammersee

Ein Mann aus Innsbruck will mit seinem Auto in die Werkstatt. Dort kommt er nie an und fährt stattdessen nach Inning.

Eigentlich wollte ein 87-Jähriger aus Innsbruck nur in eine nahe gelegene Autowerkstatt fahren. Doch nachdem er sich verfahren hatte, landete er schließlich in Inning am Ammersee. Dort wurde ein Taxifahrer am Montagmittag auf den verwirrten Rentner aufmerksam.

Der Taxifahrer informierte die Polizei, dass der 87-Jährige auf einem Parkplatz in Inning steht. Der Mann hatte ihn zuvor gebeten, ihn in das etwa 170 Kilometer entfernte Wilten bei Innsbruck zu lotsen, da er sich selber verfahren habe. Danach kümmerte sich eine Streife der Polizeiinspektion Herrsching um den Rentner. Da der 87-Jährige keine Dokumente mitführte und auch aufgrund einer Dehydration und des Alters desorientiert wirkte, konnten die Personalien erst nach einigen Ermittlungen festgestellt werden, teilt die Polizei mit.

Mit einer Routenbeschreibung geht es zurück nach Innsbruck

Der Rentner wollte ursprünglich in eine Autowerkstatt in Innsbruck fahren. Nachdem er sich verfahren hatte, fand er nicht mehr zurück und fuhr mit seinem Mercedes vermutlich auf der A95 und A96 bis nach Inning. Nachdem er Wasser getrunken und etwas gegessen hatte und mit der besorgten Tochter Rücksprache gehalten wurde, trat der Innsbrucker gegen 15 Uhr von der Polizeiinspektion Herrsching aus die Heimreise an. Zur Orientierung wurde ihm eine ausgedruckte Routenbeschreibung mitgegeben, da sein Auto nicht über ein Navigationssystem verfügte. Gegen 18 Uhr, so die Polizei, kam der 87-Jährige wohlbehalten zu Hause an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch