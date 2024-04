Projektder Montessorischule Inning: Mit Volldampf voraus

Die Schüler der Bildungseinrichtung verarbeiten die Errungenschaften und Herausforderungen der Industrialisierung in einem Theaterstück und einer Ausstellung.





Rund drei Monate lang haben sich die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe der Montessorischule Inning im Rahmen der Humanities-Projektphase „Aufbruch in die Moderne“ intensiv in die Epoche der Industrialisierung und die Errungenschaften und Herausforderungen des 19. Jahrhunderts eingearbeitet. Die Ergebnisse Ihrer Vertiefungsarbeiten wurden kürzlich im Groundlift-Studio der Alten Brauerei Stegen präsentiert. In einer 90-minütigen bunten wie emotionalen Theaterperformance ließen die Schülerinnen und Schüler vor 200 Gästen die damalige Zeit wieder aufleben und zeigten, was die Menschen bewegte. Eine umfangreiche Ausstellung zum Thema präsentierte zudem Modelle, Kunstwerke und digitale Infopunkte, die alle von den Jugendlichen gestaltet wurden und die prägenden Themen der Epoche auf vielfältige Art und Weise veranschaulichten, informiert die Schule.

„Ich bin wirklich sehr beeindruckt, was die Schülerinnen und Schüler dieser kurzen Zeit erarbeitet und einstudiert haben“, sagte Barbara Grimus aus Weßling, die die Ausstellung zusammen mit ihrer Tochter besuchte. „Es ist erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein sich die Jugendlichen auf die Bühne stellen und vor einem doch so großen Publikum das Stück aufführen, wirklich toll.“ Das Theaterstück wurde aufgrund des großen Andrangs in den vergangenen Jahren zweimal aufgeführt.

Die Sekundarstufe der Montessorischule Inning zeigte im Groundlift in Stegen: „Vollgas voraus – Geschichte in Bruchstücken“. Foto: Birgit Hart

„Wir freuen uns sehr über die gelungene Veranstaltung und legen großen Wert auf die eigenständige Arbeit. Solche Projekte zeigen sehr anschaulich, dass die tägliche Arbeit mit den Jugendlichen Früchte trägt“, sagt Schulleiterin Kathrin Schweyer. Heidi Kluthe und Florian Volkmann, welche die Leitung des Theaterstücks übernommen hatten, gelang es, aus 40 Einzelbeiträgen eine stimmungsvolle Inszenierung zu gestalten.

Die Humanities-Projektphasen sind fester Bestandteil des Lehrplans und fanden zum vierten Mal in dieser Form statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch