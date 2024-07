Von der Sonne geblendet: Motorradfahrer verunglückt bei Inning

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei Inning verunglückt. Laut Polizeibericht fuhr der 28-jährige Olchinger auf der B471 in Richtung Inning. Als er die Unterführung der A96 verließ, wurde er durch die Sonne geblendet. Dabei übersah er den vor ihm an der Ampel stehenden Pkw eines 53-jährigen Österreichers und prallte gegen das Heck des Pkw. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Landsberg gebracht werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3500 Euro. (AZ)

