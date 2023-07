Interview

Lloyd Cole – der Musiker mit der dunklen Seele

Lloyd Cole Lloyd Cole hat sein neues Album "on pain" im Juli 2023 herausgebracht.

Plus AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck im Interview mit dem britischen Sänger und Songwriter, über sein neues Album "on pain".

Von Michael Fuchs-Gamböck

Warum hast du dieses Mal weitgehend auf elektronische Spielereien verzichtet, dich wieder mehr der puren Pop-Melodie zugewandt?



Lloyde Cole: Ich sehe die Sache anders als die meisten Medienvertreter. Tatsächlich glaube ich, dass meine Harmonien ziemlich sperrig daher kommen. Spontanität beim Aufnehmen spielt eine immer gewichtigere Rolle. Ich habe festgestellt, dass es viel mühseliger ist, etwas Kantiges zu komponieren als einen Song der schlichten Schönheit.

Die Texte spielten stets eine entscheidende Rolle bei dir. Wie verhält es sich heute damit?



Coyle: Das vorweg: Zu Beginn der 80er war es mein Plan, normaler Rockmusiker zu werden. In die Rolle des Liedermachers wuchs ich erst im Laufe der Zeit hinein. Meine Verse werden seit jeher von der Seele und Innenwelt geprägt. Da tummeln sich pausenlos derart viele Gedanken, Ereignisse, Ideen. Die müssen irgendwann an die Außenwelt via Liedern, ehe es mich zerreißt.

