Ralph Siegels Traum erfüllt sich: Sein „Zeppelin“ fliegt

Plus Ammersee-Kurier-Autor Michael Fuchs-Gamböck spricht mit dem Komponisten Ralph Siegel über sein Musical. Vom langen Weg von der Idee zur Premiere.

Michael Fuchs-Gamböck ist nicht nur für den Ammersee Kurier als Autor tätig, ist er seit Jahrzehnten Experte für Rock und Pop. Der Ammersee Kurier veröffentlicht nun regelmäßig von ihm Interviews mit Stars und Besprechungen neuer Alben. Zum Start ein Gespräch mit Ralph Siegel über sein Musical „Zeppelin“.