Trockenphasen überlagern den Anstau-Effekt der Amper

Plus Christian Niederbichler verfolgt seit vielen Jahren die Auswirkungen der Wiedervernässung des Ampermooses. Er sieht vor allem eine zustandserhaltende Wirkung.

Von Max-Joseph Kronenbitter

Herr Niederbichler, wie lautet Ihre Bilanz als Gebietsbetreuer zehn Jahre nach Errichtung der Sohlschwelle?



Christian Niederbichler: Insgesamt positiv, vor allem, wenn man an die letzten Trockenjahre denkt. Gerade dann wirkt die Sohlschwelle ja am stärksten und da hat sie offensichtlich dazu beigetragen, Trockenschäden im Moos abzumildern. Was man schön beobachten kann, ist, dass der Wasserstand der Amper sichtbar höher ist als vor der Sohlschwelle, vor allem in Trockenphasen.

Sind durch höhere Grundwasserstände neue Arten bei Flora oder Fauna hinzugekommen?



Niederbichler: Nach den bisherigen Untersuchungen nicht, dafür war die Höhe der Sohlschwelle zu moderat und die zunehmenden Folgen des Klimawandels wie Trockenphasen und Grundwasser-Tiefstände überlagern den Effekt der Sohlschwelle. Am Beispiel der Vogelfauna fallen mir aber drei Anhaltspunkte ein, bei denen die Sohlschwelle augenscheinlich verstärkend wirkte, immer in Kombination mit anderen Einflussgrößen wie Niederschlagsmenge und Landschaftspflegemaßnahmen. So gab es beim Brutvogelmonitoring zwei Jahre nach dem Einbau mit sieben Revieren ein neues Maximum für das Tüpfelsumpfhuhn, so viele Reviere konnten wir vor der Sohlschwelle nicht nachweisen. Und bei der Bekassine hat sich die Zahl der Reviere im nördlichen Ampermoos seit Einbau der Sohlschwelle erhöht, also genau in dem Bereich, in dem die Auswirkung auf den Grundwasserspiegel im Moor am größten ist. Ein weiterer Anhaltspunkt ist das bisher beste Nachwuchsjahr 2019 bei den Brachvögeln mit neun flüggen Jungvögeln.

