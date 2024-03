Interview

17:30 Uhr

Was die Klimaagentur für die Energiewende beitragen will

Plus Seit einem Jahr ist die Klimaagentur der Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg tätig. Geschäftsführer Andreas Weigand legt dar, wie das interkommunale Unternehmen arbeitet.

Was ist die Klima- und Energieagentur und welche Aufgaben hat sie?



Andreas Weigand: Die Energieagentur Klima³ ist ein Gemeinschaftsunternehmen der drei Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landsberg. Gegründet wurde die gemeinnützige GmbH nach Beschluss durch die Kreistage im Herbst 2022. Nach einer Organisations- und Aufbauphase haben wir im Frühjahr 2023 unsere Arbeit aufgenommen. Zu unseren Kernaufgaben gehört die Beratung rund um die Themen Energiewende und Klimaschutz. Dabei sind wir nicht nur Ansprechpartner für Privathaushalte, sondern unterstützen insbesondere die Kommunen mit Strategieberatung und Prozessbegleitung bei der Umsetzung von deren Energie- und Wärmewendeprojekten. Hier liegt der Fokus derzeit vor allem auf der kommunalen Wärmeplanung, zu der die Kommunen und Städte durch das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet sind. Perspektivisch wird auch die Begleitung von Unternehmen bei Effizienz- und Energieeinsparmaßnahmen zu unseren Aufgaben gehören. Letztlich werden wir alle gemessen an gebauten Windrädern und Solaranlagen, eingebauten Wärmepumpen, umgesetzten Wärmenetzen und sanierten Gebäuden. Als Agentur wollen wir Projekte auf den Weg bringen und begleiten. Wir sprechen mit vielen engagierten Menschen. Die wollen wir mit den Machern zusammenbringen, um endlich in die Umsetzung zu kommen.

Mit der Lena gibt es im Landkreis bereits eine Anlaufstelle für Energiefragen. Was unterscheidet Klima³ von Lena und wo liegen die Zuständigkeiten?



Andreas Weigand: Lena wurde als Verein vor zehn Jahren als Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept des Landkreises Landsberg gegründet, um die Energiewende vor Ort aktiv mitzugestalten und arbeitet ehrenamtlich. Angesichts der wachsenden Aufgaben stoßen ehrenamtliche Vereine allerdings an ihre Grenzen. Dann sind wir als Energieagentur gefragt. Wichtig ist, dass wir zusammen auf das Ziel „Klimaneutralität bis 2040“ hinarbeiten. Dazu planen wir gemeinsame Projekte und Veranstaltungen, wie beispielsweise die Vortragsreihe „Mein Wärmeprojekt“, die Lena mit Unterstützung von Klima³ im vergangenen Herbst in verschiedenen Orten im Landkreis Landsberg angeboten hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen