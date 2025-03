Mehr Aktive, aber weniger Einsätze bei der Feuerwehr Utting

Die Freiwillige Feuerwehr Utting zog auf ihrer Jahreshauptversammlung eine Bilanz des vergangenen Jahres. Besonders im Mittelpunkt stand das 150-jährige Jubiläum, das mit einem großen Festwochenende gefeiert wurde. Auch im Einsatzgeschehen, bei der Nachwuchsarbeit und den Vereinsaktivitäten gab es viel zu berichten, meldet die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Utting verzeichnete im Jahr 2024 insgesamt 57 Einsätze, darunter 39 technische Hilfeleistungen, 14 Brandeinsätze und vier sonstige Einsätze. Im Vergleich zu 75 Einsätzen im Jahr 2023 sanken die Zahlen – unter anderem, da das Vorjahr durch ein außergewöhnliches Schneeereignis geprägt war. Im Juni gab es Überschwemmungen durch hohe Grundwasserstände und Starkregen, im August mussten ebenfalls bei Starkregen die Feuerwehren Dießen und Hechenwang unterstützt werden, dazu kamen schwere Verkehrsunfälle, unter anderem zwischen Hofstetten und Finning, und ein Brand, der durch einen E-Bike-Akku ausgelöst wurde. Daneben wurden 2964 Übungsstunden absolviert, die Jugendgruppe führte 23 Übungen durch.

Aktuell zählt die Feuerwehr 73 Aktive (Vorjahr: 71). Die Jugendgruppe wächst und umfasst inzwischen 14 Mitglieder.

In Ausrüstung und Gebäude wurde investiert: So wurden Duschen und Toiletten modernisiert, neue THL-Kleidung und Stiefel- und Handschuhtrocknung beschafft, neue digitale Funkmelder eingeführt und die Erneuerung der Fahrzeughallentore geplant.

Ein wichtiger Meilenstein im Feuerwehrverein war die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt, wodurch nun Spendenquittungen ausgestellt und Fördermitglieder aufgenommen werden können.

Kommandant Florian Hoffmann verpflichtete Andrea Riedel sowie die drei Quereinsteiger Matthias Kaiser, Matthias Maurer und Tobias Findl zu Feuerwehrfrau und Feuerwehrmännern. Zu Oberfeuerwehrmännern (zehn Jahre Dienstzeit) wurden Paul von Thülen, Thomas Eichberg, Simon Strobl befördert, zu Hauptfeuerwehrmännern (20 Jahre Dienstzeit) Jakob Wilhelm, Xaver Hirschvogel und Adrian Riedel, Löschmeister wurde nach erfolgreichem Gruppenführerlehrgang Yannick Ritzkowsky und Gerätewart wurde nach bestandener Ausbildung Dominic Wieser.

Zweiter Kommandant Johannes Vogt und Kommandant Florian Hoffmann (von links) mit den beförderten und geehrten Aktiven der Feuerwehr Utting (stehend von links) Tobias Rosteck, Jakob Wilhelm, Yannick Ritzikowsky, Matthias Kaiser, Matthias Maurer, Dominik Wieser, Martin Reinhart, Michael Reinhart, Herbert Müller, Jürgen Kaufer sowie (unten von links) Paul von Thülen, Xaver Hirschvogel, Adrian Riedel, Andrea Riedel, Tobias Findl und Markus Reinhart. Foto: Frederic Riedel

Für 25 Jahre Dienstzeit wurde Tobias Rostek geehrt, für 30 Jahre Tobias Gratzl, Florian Geier, Michael Reinhart, Jürgen Kleinert, Martin Reinhart, Benedikt Streicher und Markus Reinhart. Andreas Streicher erhielt für seine zwölfjährige Tätigkeit als Kommandant eine Urkunde und die Kreisehrennadel von Kreisbrandinspektor Alfons Düringer.

Kommanfdant Florian Hoffmann und sein Stellvertreter Johannes Vogt wurden einstimmig wiedergewählt.

Der scheidende Vereinsvorsitzende blickt auf 50 Jahre Feuerwehrdienst zurück

An diesem Abend endete auch die Ära des Vereinsvorsitzenden Josef Klingl nach acht Jahren im Amt. In einer bewegenden Rede blickte er auf 50 Jahre Feuerwehrdienst zurück. „Ich habe viel Leid gesehen, aber auch sehr viel Spaß und Freude erlebt – besonders auf Ausflügen und im Kreis der Kameraden. Was mir am meisten am Herzen liegt, ist die gute Kameradschaft. Ich hoffe, dass sie weiterhin erhalten bleibt“, sagte Klingl. Der Abschied wurde mit anhaltendem Applaus gewürdigt. Auch sein Stellvertreter Andreas Sedlmeier stellte sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Als Nachfolger wurden Markus Fakler als Vereinsvorsitzender und Florian Geier als Zweiter Vorsitzender gewählt.

Das Foto zeigt (stehend von links) die gewählten und bisherigen Vorstandsmitglieder des Uttinger Feuerwehrvereins mit Kommandant Florian Hoffmann (links) und dessen Stellvertreter Johannes Vogt (Dritter von links): Andreas Sedlmeier, Elke Dobler, Markus Fakler, Korbinian Lutzenberger, Lukas Ludwig und Josef Klingl sowie (knieend von links) Verena Zimmerhackl, Andreas Glassl und Karl Wilhelm junior. Foto: Frederic Riedel

Neben den bisherigen Vertrauensmännern Karl Wilhelm junior und Andreas Glassl wurden mit Elke Dobler und Verena Zimmerhackl erstmals auch zwei Vertrauensfrauen gewählt. Kassier Korbinian Lutzenberger und Schriftführer Lukas Ludwig wurden in ihren Funktionen bestätigt. (AZ)