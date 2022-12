Jahresrückblick 2022

Kein neues Rathaus für Pähl und kein zentrales Klinikum

Plus Zwei Bürgerentscheide sind im Landkreis Weilheim-Schongau entscheidend: Ein Rathaus-Neubau wird abgelehnt und die Pläne für ein zentrales Klinikum im Kreis auch.

Von Frauke Vangierdegom

Mehr als 60 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner in Pähl stimmen im Frühjahr beim Bürgerentscheid bezüglich eines Rathaus-Neubaus ab. Die Entscheidung fiel deutlich aus. Von den 2055 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Pähl hatten fast 1300 die Gelegenheit genutzt, über die Neubaupläne abzustimmen, die an sich vom Pähler Gemeinderat bereits beschlossen worden waren. Der Neubau sollte am nördlichen Ortsrand neben der "Kleinen Schule" errichtet werden.

