Schatzbergrennen: Mountainbiker kommen im Juli nach Dießen

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es wieder eine Mountainbike-Europameisterschaft am Ammersee geben. Beim Motorsportclub Diessen blickt man mit Zuversicht nach vorne.

Mit Zuversicht geht der Motorsport-Club Diessen (MCD) ins Jahr 2022. Dies war den Berichten des Vorsitzenden Helmut Bischeltsrieder und der Vorstandschaft in der Jahresversammlung zu entnehmen. Die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren hatte die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten sehr stark eingeschränkt. So konnten die „12-Stunden-Mountainbike-Europameisterschaften“, besser bekannt als Schatzbergrennen 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden. Derzeit laufen Planung und Organisation für diese Großveranstaltung am 30. Juli. Am 22. Mai veranstaltet man ein Oldtimertreffen in Fischen.

Sportlich will sich der MCD wieder mit zwei Mannschaften an der St. Georgener Dorfmeisterschaft der Burgschützen im Luftgewehrschießen beteiligen. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr 2021 bedauerte Helmut Bischeltsrieder den Tod zweier Mitglieder, darunter Ehrenmitglied Franz Staud und Max Steigenberger. Der Mitgliederstand hat sich verringert auf aktuell 163 Personen. Grund sei auch, dass Kinder und Jugendliche aufgrund einer fehlenden Kartrennbahn diesen Motorsport nicht ausüben können, erklärte der Vorsitzende. Mit dem clubeigenen Twingo-Renault haben Alexander Nestmann und Christoph Bischeltsrieder erfolgreich an zwei Autoslalom-Rennen in München teilgenommen.

Wahlen bestätigen die bisherigen Vorstandsmitglieder des Motorsportclubs

Bei den Teilneuwahlen zur Vorstandschaft wurden in großer Einstimmigkeit der knapp 20 Wahlberechtigten der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt: Zweiter Vorsitzender Werner Hart, Schriftführer Johannes Raab, stellvertretender Sportleiter Philip Reich, Tourenleiter Sebastian Göppel, stellvertretender Jugendleiter Julian Nörpel, Zweiter Beisitzer Stefan Sieber, Kassenprüferin Petra Bischeltsrieder. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurde mit Urkunde gedankt und ausgezeichnet Albert Reitinger, der auch jahrelang als Schriftführer in der Vorstandschaft mitgearbeitet hat.

Im Jahr 1982 sind viele Jugendliche dem MCD beigetreten, berichtete Schatzmeister Alex Lampl. Grund war, dass zu dieser Zeit der Rallyesport viele Motorsportler begeisterte. Darunter war die Herkomer-Rallye in Landsberg, zudem nahmen einige Mitglieder an zahlreichen Rallyes in Bayern teil.

Das Bild zeigt die geehrten langjährigen Mitglieder des Motorsportclubs Diessen, Helmut Dietmeyer (vorne links) und Albert Reitinger, mit dem Vorsitzenden Helmut Bischeltsrieder (hinten rechts) und dem Zweiten Vorsirtzenden Werner Hart. Foto: Raimund Fellner

Vor 40 Jahren ist Helmut Dietmeyer dem MCD beigetreten, der damals als Strecken-Posten bei der Sicherung der Autocross-Strecken half. Wie Dietmeyer sagte, sei er zehnmal erfolgreich bei der Herkomer-Rallye mitgefahren. Als dann das Rallyefahren durch immer mehr Einschränkungen und Verwaltungsvorschriften immer uninteressanter geworden sei, sei er auf Oldtimer-Rallye umgestiegen, mit Starts in ganz Europa.

Lesen Sie dazu auch

Zum MCD sei er gekommen durch den damaligen Clubvorsitzenden Paul Hart, den er bei den Rallyeveranstaltungen kennengelernt hatte. Außerdem gab es im größeren Umkreis keinen Motorsportclub, der an Oldtimerrallyes teilnahm außer dem MCD.