Jubiläum: Firma in Raisting baut seit zehn Jahren Elektroboote

Die My-Electroboat GmbH feierte kürzlich ihr zehnjähriges Firmenjubiläum im Gewerbegebiet in Raisting und lud aus diesem Anlass zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Die Veranstaltung erlaubte den zahlreichen Gästen, das Unternehmen näher kennenzulernen und sich über die Elektroboote „Made in Bavaria“ zu informieren und diese auch zu bestaunen.

Im Rahmen von Führungen durch die Betriebsräume erhielten die Besucher Einblicke in die verschiedenen Produktionsschritte, die von der Planung über den Bau des Rumpfes bis hin zur Fertigung von Polstern und Persenningen reichen. Da man für ein Boot immer auch einen Liegeplatz benötigt, wurde die Vermittlung von Liegeplätzen für die Boote thematisiert. Diese wird bei Bedarf auch mit angeboten.

Für Elektroboote gibt es auf dem Ammersee bislang keine Beschränkungen

Der Ammersee und der Starnberger See sind die einzigen Seen in Bayern, auf welchen überhaupt noch Boote mit Verbrennungsmotoren zugelassen sind. Um eine der begehrten und stark beschränkten Linzenzen (am Ammersee insgesamt 150 Stück, am Starnberger See 250 Stück) zu bekommen, wartet man im Schnitt acht (am Ammersee) bis 20 Jahre (am Starnberger See). Berufsfischer und Segelvereine sind von diesen Beschränkungen ausgenommen. Für Elektroboote gibt es hingegen bisher keine Zulassungsbeschränkung.

Die My-Electroboat GmbH bietet eine breite Palette von sieben Typen an, die von langsameren Badebooten mit viel Platz und Liegefläche bis hin zu wasserskitauglichen Sportbooten reicht. Auch ein Festrumpfschlauchboot und ein Arbeitsboot gehören zur Angebotspalette.

Das Raistinger Unternehmen wartet auch Boote anderer Hersteller

In der firmeneigenen Manufaktur werden die Boote individuell konfiguriert und gebaut. Der Bau der speziell für Elektroboote konziperten Rümpfe sowie der Ausbau werden in Raisting durchgeführt. Ebenso gibt es einen Servicebereich, in welchem auch Fremdboote gewartet werden. In der werkseigenen Sattlerei und Polsterei werden die Polster und die passenden Persenninge angefertigt. Auch diese Leistungen werden ebenfalls für Fremdboote angeboten. Dazu werden vor Ort die erforderlichen Schablonen angefertigt, dann auf den Stoff übertragen und anschließend genäht. Auch Segel für alle Arten von Jachten oder Sonnensegel für den Garten werden hier geplant und gefertigt.

In der Schneiderei der Firma My-Electroboat in Raisting werden auch Segel und Persenninge gefertigt. Foto: Gabriele Fischer

Die Gäste wurden in kleinen Gruppen von den Geschäftsführern Marian Hanke und Philipp Dorsch und den Mitarbeitenden durch den Betrieb geführt. Das Team besteht aus insgesamt zwölf Personen, darunter sechs in der Fertigung, zwei in der Schneiderei und vier in der Administration.