Der 50. Bergfilm-Abend: Kinowelt und Alpenverein freuen sich über ihr Jubiläum

Wenn man Mittwoch den großen Vorführsaal der Dießener „Kinowelt“ betritt, leuchtet einem die Devise des Abends auf der Leinwand entgegen: „50 Bergfilme! Und es geht immer weiter…“. Zu sehen sind die Plakate der 49 Filme, die bislang in dieser Reihe gezeigt wurden. Und am Ende prangt ein dickes Fragezeichen, das für den Event vom 1. Oktober steht: der Überraschungs-Bergfilm!

Außer Kino-Theaterleiterin Lina Winkler weiß niemand, wofür das Semikolon steht. Zunächst halten der Zweite Vorsitzende der Sektion Ammersee des Alpenvereins, Volker Krauß, Schriftführerin Katharina Waibl und Kinowelt-Inhaberin Doris Apell-Kölmel kurze Dankesreden auf die Kooperation zwischen Verein und Kino. Doch eindeutig im Zentrum steht Lina Winkler.

Gutes Programm geht nicht ohne gutes Publikum, sagt die Theaterleiterin

Diese wiederum bedankt sich bei den Gästen: „Gutes Programm geht nicht ohne gutes Publikum“, sagt sie lachend. „Obwohl uns klar ist, dass die Bergfilme ein Risiko bergen. Für uns Veranstalter wie für unsere Gäste.“ Volker Krauß blickte zurück: „2020 wurde die Alpenvereinssektion 100 Jahre alt. Dazu wollten wir einen alpinen Streifen zeigen. Es handelte sich bei dem Debüt am 8. Januar 2020 um die Dokumentation ,Mountain‘. Die kam bei den Leuten so gut an, dass wir weitermachten. Für die künstlerische Auswahl ist Lina zuständig, die uns nie enttäuscht hat. Sie stellt ein Programm aus Spielfilmen, Dokus, Klassikern und Previews zusammen. Hauptsache ist dabei, dass die Streifen etwas mit Berg-Themen gleich welcher Form zu tun haben.“

So kamen die Zuschauer in den Genuss von Meisterwerken wie „Der Alpinist“, „Der Salzpfad“ oder jüngst „Fiore Mio“. Lina Winkler sagt dazu: „Da ist für den gemütlichen Wanderer ebenso wie für den Extrem-Alpinisten etwas Sehenswertes dabei, denke ich.“

Die „Bergfilm-Reihe“ hat längst eine treue Fangemeinde, die möglichst keine Vorstellung auslässt. Das Publikum ist zwischen geschätzten 30 und 90 Jahren. „Eine generationsübergreifende Sache“, freut sich Volker Krauß. „Sie bietet Gewähr, dass immer neue Gesichter zu unserer Szene dazu stoßen.“

Am 50. Bergfilm-Abend gibt es sieben Filme auf einen Streich

Dass Lina Winkler bei der Auswahl der Werke freie Hand hat, bewiesen die gleich sieben gezeigten Beiträge an diesem 1. Oktober, die von Herstellung wie Anspruch völlig unterschiedlich sind. „Sie kriegen heute ein Potpourri aus Streifen präsentiert, die bislang kaum je öffentlich aufgeführt wurden“, berichtete sie.

Los geht’s mit einem - vermeintlich - lustigen Zeichentrickfilm, dessen Thema „Bienensterben“ allerdings tieftraurig ist. Dann folgt ein richtiggehend avantgardistisch wirkendes „Alpen-Musical“ namens „Riafn“: Menschen aus der Bergregion stehen unter freiem Himmel und brüllen, schnalzen mit der Zunge, gurren oder kreischen von Berg zu Berg, unterlegt ist das skurrile Geschehen von archaischen Naturaufnahmen. „Die graue March“ ist ein Konglomerat aus gezeichneten Linien, die zu Wesen werden, Gebäuden, Wäldern und einigem mehr. Diese phantastische Welt ist ein großes Wunderwerk, zusammengehalten von Geräuschen, die immer wieder zu eigenwilliger Musik avancieren. Sogar Schneeflocken besitzen ihren eigenen Klang. Der vierte Film ist eine Animation zum Thema „Ehrgeiz am Berg“. Eine bitterböse Satire! Entspannter geht es zu, wenn im nächsten Film zwei Väter mit ihren zwei- oder dreijährigen Söhnen eine kuriose Alpen-Tournee auf Rädern machen. Als Schmankerl gibt es noch zwei Mini-Beiträge über das Leben einer Murmeltier-Familie sowie eine skurrile Skifahrt des Regisseurs im Sommer.

Zum Schluss bekommt Lina Winkler von Doris Apell-Kölmel und Volker Krauß jeweils einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt. Im Foyer gibt es dann Berg-Bier und nicht zu vergessen den unvermeidlichen „Almdudler“.