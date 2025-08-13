Umfrage: Wie wohl fühlen sich Jugendliche in Dießen?

Ein Vielzahl von Zahlen haben in der jüngsten Sitzung die Mitglieder des Dießener Gemeinderats verarbeiten müssen. Der kommunale Jugendpfleger im Landratsamt, Matthias Peischer, präsentierte dem Gremium die Ergebnisse der ab Februar im Landkreis durchgeführten Online-Jugendbefragung. Rund 1600 der etwa 12.000 Elf- bis 20-Jährigen im Landkreis nahmen daran teil. Aus Dießen äußerten sich 79 Angehörige dieser Altersgruppe. Sie waren im Durchschnitt 15 Jahre alt und besuchten Gymnasium beziehungsweise Hochschule und Universität (61 Prozent) sowie Realschule (22 Prozent). Andere Schulen wie die Mittelschule spielten dabei kaum eine Rolle. Sechs Prozent der Teilnehmenden absolvierten eine berufliche Ausbildung. Einige Erkenntnisse aus der Befragung:

Freizeitverhalten: Als Hauptaktivität in der freien Zeit nannten die Jugendlichen überwiegend „Freunde treffen“. In Dießen kreuzten das 68, landkreisweit 66 Prozent der Teilnehmenden an. Auf Platz zwei folgt Sport im Verein, was 48 Prozent in Dießen und 43 Prozent landkreisweit nannten.

Treffpunkte: Mit weitem Abstand ist das private Umfeld wie das eigene Zuhause oder das von Freunden der wichtigste Treffpunkt für 85 Prozent der Jugendlichen in Dießen und 86 Prozent im Landkreis. Mit weitem Abstand folgen Orte, an denen man sich „einfach so“ treffen kann (30/29 Prozent), öffentliche Plätze (27/26 Prozent) und die Schule (24/26 Prozent). Die Orte Schwimmbad und Badesee wurden in Dießen von 32 Prozent der Teilnehmenden genannt, was deutlich mehr als im Landkreisdurchschnitt (24 Prozent) ist.

Mehr als drei Viertel der Jugendlichen gehören einem Sportverein an

Zufriedenheit mit Angeboten: Als völlig ausreichend oder ausreichend bezeichnen 55 Prozent der Dießener Jugendlichen und 51 Prozent im Landkreis die Freizeitmöglichkeiten in der Gemeinde. Weit vorn liegt in Dießen die Zufriedenheit mit Sportplätzen (54 Prozent). Reisen von Jugendgruppen ins Ausland werden in Dießen von 24 Prozent gewünscht. Die Auswertung ergab auch, dass 42 Prozent den Jugendtreff nicht nutzen.

Mitgliedschaften: 78 Prozent der Jugendlichen in Dießen gehören laut Umfrageergebnis einem Sportverein an. In Musik-, Kultur-, Trachten- und Schützenvereinen wirkt ein Drittel der Teilnehmenden mit, ungefähr jede(r) Sechste ist in einer freiwilligen Hilfsorganisation tätig. Kirchliche Jugendgruppen spielen in Dießen eine vergleichsweise geringe Rolle: Nur 13 Prozent gaben an, einer solchen anzugehören, landkreisweit taten dies 23 Prozent.

Wohlfühlen: Relativ ausgeprägt ist in Dießen das Wohlgefühl von Jugendlichen: 48 Prozent gaben an, sich „sehr wohl“ zu fühlen, landkreisweit waren es nur 39 Prozent. Andererseits bewertet aber mehr als die Hälfte die Vertretung ihrer Altersgruppe in der Gemeinde als schlecht oder sehr schlecht. Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit Ansprechpartnern für Jugendliche gaben in Dießen 65 und im Landkreis 71 Prozent an, keine solchen zu kennen, ähnlich fielen die Antworten auf die Frage nach Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche aus.

In Dießen sehen besonders viele Jugendliche im Leistungsdruck ein Problem

Probleme: Als größte Probleme für ihre Altersgruppe sehen die Teilnehmenden der Umfrage die Schule an (54/51 Prozent). In Dießen fällt auf, dass zudem 53 Prozent Leistungsdruck nennen, deutlich mehr als die 39 Prozent im Landkreis. Die Berufsaussichten werden in Dießen etwas schlechter als im Landkreisdurchschnitt eingeschätzt. Als gut bezeichnen sie hier nur 24 statt sonst 34 Prozent.

Mobilität: Um Freizeitmöglichkeiten außerhalb des eigenen Wohnorts wahrnehmen zu können, sind bis zu zwei Drittel der Jugendlichen auf die Fahrdienste ihrer Eltern angewiesen, auch innerhalb des Wohnorts werden diese von 46 Prozent beansprucht.

Medien: Einen Großteil der freien Zeit nutzen Jugendliche freilich, ohne dass sie sich dafür woanders hinbewegen müssen: Es ist die Zeit, die mit Handy, Tablett und Computer verbracht wird. Unter der Woche betrifft dies am Tag gut dreieinhalb Stunden, am Wochenende sind es sogar mehr als viereinhalb Stunden. Die am häufigsten mindestens einmal am Tag benutzten Social Media- und Nachrichtenkanäle sind WhatsApp mit einem Nutzeranteil von mehr als 90 Prozent, gefolgt von Snapchat und Instagram (über 50 Prozent) und TikTok (gut 40 Prozent). Facebook, Telegram, Threads oder X spielen in der Kommunikation von Jugendlichen kaum eine Rolle: 90 Prozent und mehr gaben an, keinen Zugang zu besitzen.

„Und was macht man damit?“, fragte Grünen-Gemeinderätin Miriam Anton nach der Präsentation. Man werde erarbeiten, was sich verändern soll, erklärte Matthias Peischer. Unter anderem werde das Ergebnis im November im Jugendhilfeausschuss des Kreistags besprochen, im nächsten Jahr werde das Landratsamt mit allen Gemeinden darüber ins Gespräch gehen.

Die vollständige Präsentation des Kreisjugendpflegers ist auf der Homepage des Marktes Dießen nachzulesen.