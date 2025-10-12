Icon Menü
Jugendliche mit Messer bedrohen zwei Frauen in Dießen

Dießen

Jugendliche mit Messer bedrohen zwei Frauen in Dießen

Jugendliche sollen zwei Frauen in Dießen mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei fahndet nach einer Gruppe Unbekannter im Alter von etwa 13 bis 14 Jahren.
    Die PI Dießen sucht nach Jugendlichen, die zwei junge Frauen am Samstagabend belästigt haben.
    Die PI Dießen sucht nach Jugendlichen, die zwei junge Frauen am Samstagabend belästigt haben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Am späten Samstagabend waren eine 17- und eine 18-Jährige in Dießen zu Fuß unterwegs, als sie auf eine Gruppe mehrerer Jugendlicher im Alter von etwa 13 bis 14 Jahren trafen. Als sie nach Zigaretten gefragt wurden, verneinten sie dies. Nach Zeugenangaben habe einer der Jugendlichen daraufhin ein Messer gezogen und die Frauen bedroht. Die Frauen verließen anschließend zügig die Örtlichkeit und verständigten die Polizei. Eine sofortige Nachschau durch mehrere Polizeistreifen verlief ohne Feststellungen.

    Die Polizeiinspektion Dießen am Ammersee leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein. Die Gruppe unbekannter Jugendlicher bestand nach Angaben der Geschädigten aus vier bis fünf Personen. Eine Befragung ergab folgende Personenbeschreibung: dunkle, glatte Regenwinterjacken, dunkle Jeans, nach vorne gekämmte, dunkle Haare, hohe Stimmen, hochdeutsche Sprache.  

    Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder der Gruppe Jugendlicher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 08807 92110 bei der Polizeiinspektion Dießen zu melden. (AZ)

