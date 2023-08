KAB Dießen spendet Überschuss aus Osterkerzenverkauf

Durch den Osterkerzenverkauf in den vergangenen beiden Jahren hat die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Dießen 4.540,14 Euro eingenommen. Jetzt hat der Vorstand den Überschuss an drei Einrichtungen weitergeleitet. 1500 Euro gehen an die internationale Hilfsorganisation der KAB zur Unterstützung der ärmsten Menschen in Songea (Tansania), 2500 Euro erhält das Projekt "Zwei Hospize in Polling" und 3000 Euro erhält die Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt Dießen für die Neuanschaffung eines Zelebrationsaltares und eines Ambos. Laut Pressemitteilung hat die KAB mit dem jährlichen Verkauf der Osterkerzen bereits 23.539 Euro für kirchliche und soziale Zwecke gespendet. Unser Bild zeigt von links: Elmar Schneiderling vom Stiftungsrat des Hospiz-Projekts, Pfarrer Josef Kirchensteiner, Roswitha Lochbrunner, Georg Schwarzer sowie Josef Lochbrunner von der KAB. (AZ)