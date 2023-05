Kaltenberger Gartentage zeigen die neuesten Trends für draußen

Am Muttertagswochenende grünt und blüht es rund um Schloss Kaltenberg ganz besonders: Zu den Gartentagen werden rund 130 Aussteller erwartet.

"Frühlingserwachen": So lautet das Motto der vom 12. bis 14. Mai auf dem Gelände von Schloss Kaltenberg stattfindenden Gartentage. Hinter dem Schlosstor präsentieren rund 130 Aussteller aus Deutschland und Nachbarländern die neuesten Gartentrends. Von Gartenaccessoires über Gartenbau, Töpferei, Kunsthandwerk und Glaskunst bis hin zu Wohnaccessoires bleiben keine Wünsche offen, kündigen die Veranstalter an. Dazu zaubern Gärtnereien, Staudengärtnereien und Baumschulen ein Blütenmeer, dazwischen laden zahlreiche Sitzmöglichkeiten zum gemütlichen Entspannen ein. Außerdem werden vielseitige kulinarische Angebote angekündigt.

Bei der Ausstellung geht es zum einen um Pflanzen, aber ebenso um den großen Bereich des "Lebens im Garten", sagt Sandra Naumann, die den Markt mit ihrem Mann Thomas veranstaltet. Saunen und Outdoor-Küchen seien gerade recht gefragte Gartenthemen, ebenso Feuer im Garten. Sie weist aber auch darauf hin, dass wieder stärker Blumen und Pflanzen nachgefragt werden. Entsprechend werden neue Zierpflanzen vor allem auch aus der Gruppe der Stauden zu sehen sein.

Die Kaltenberger Gartentage finden immer am Muttertagswochenende statt

Abgerundet wird die besondere Gartenausstellung mit Workshops und Entertainment inklusive Kinderprogramm unter anderem mit Kinderschminken und Zaubershow sowie Backen und Grillen bei einem Aussteller und sportliche Aktionen bei "Fit mit Hardy's". Traditionell finden die Kaltenberger Gartentage am zweiten Mai-Wochenende statt, wenn Muttertag ist. An diesem Tag (14. Mai) kommen auch die Stelzendamen Phoenix & Herzdame nach Kaltenberg: Sie haben eine Überraschung für die Kinder dabei.

Phoenix und Herzdame werden am Muttertag bei den Gartentagen ihre Runden auf dem Kaltenberger Schlossgelände drehen. Foto: Kaltenberger Gartentage

In manchen Jahren bleibt es aufgrund der terminlichen Bindung an den Muttertag nicht aus, dass die Kaltenberger Gartentage ausgerechnet mit den Eisheiligen (diese bezeichnen die Tage vom 12. bis 15. Mai) zusammenfallen. Soweit man jetzt schon das Wochenendwetter sicher vorhersagen kann, wird es wohl gemischt werden: Freitag und Samstag bewölkt, aber trocken, am Sonntag dann vielleicht doch wieder nass, aber so genau weiß man das in diesem Frühling nie.

Geöffnet sind die Gartentage Freitag und Samstag von 10 bis 18 und am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr. (AZ)

