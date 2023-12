Kaltenberg

Kaltenberger Weihnachtsmarkt: "Wir sind alle Kinder"

Plus Noch ein Wochenende findet auf Schloss Kaltenberg der märchenhafte Weihnachtsmarkt statt. Das Programm und die Gestaltung lässt auch erwachsene Besucher träumen.

Auf dem Gelände rund um Schloss Kaltenberg entfaltet sich der Weihnachtszauber, sobald das Tageslicht sich am Nachmittag verabschiedet. Denn erst dann kommen die abertausenden Lichtelemente so richtig zur Geltung. Zwischen Schnitzeljagd mit sieben Zwergen, kleinen Theateraufführungen und Flammlachssemmeln gibt es auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss einiges zu entdecken. Nach dem kommenden Wochenende gehen die Veranstalter in eine kurze Winterpause – mit den Gedanken sind sie aber schon im Sommer auf dem Puls Open Air Festival.

In Kaltenberg-Manier sind viele Schausteller auf dem Markt unterwegs

Am Samstag staut es sich auf der Schloßstraße, die auf die Parkplätze führt. Nachdem eine Woche zuvor aufgrund der Schneemassen die Veranstaltung abgesagt werden musste, drehen sich die Reifen sieben Tage später auf Matsch, der zurückgeblieben ist. Während Besucherinnen und Besucher aus den Autos aussteigen und nochmal fragen: "Ob wir da später wieder wegkommen?", schwenken die Gedanken schnell auf das, was voraus liegt: Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg.

