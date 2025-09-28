Streitfall Rotter Straße in Dießen: Architekt erleidet erneute Niederlage vor dem Verwaltungsgericht

Seit 2008 kämpft ein Dießener Architekt mit dem Markt Dießen und dem Landratsamt um den Bau einer vierten Reihenhaus-Einheit an der Nordseite der Rotter Straße. Nachdem die vierte Einheit 2010 vom Verwaltungsgericht als unzulässig betrachtet worden war, schöpfte der Bauherr 2022 Hoffnung, dieses vierte Reihenhaus auf einem bereits errichteten Keller doch noch bauen zu können. Vor dem Verwaltungsgericht schaffte er es nämlich, ebendiesen bereits vorhandenen Keller genehmigt zu bekommen. Daraufhin beantragte er erneut, über den Keller die vierte Wohneinheit bauen zu können. Er scheiterte aber am ablehnenden Votum des Dießener Bauausschusses und des Landratsamts. Daraufhin versuchte er per Klage, eine Genehmigung zu bekommen. Das dürfte nun aber misslungen sein.

Die Rotter Straße zeigt anschaulich, wie sich im Laufe der Jahrzehnte eine Siedlungsstruktur verändern kann. Zunächst wurde sie in der Zeit zwischen den Kriegen und danach langsam und nur locker mit kleinen Einfamilienhäusern auf sehr großen Parzellen bebaut, vor allem an der Südseite siedelten sich vereinzelt Gewerbebetriebe an. Seit den 2000er-Jahren ist eine starke Nachverdichtung zu beobachten. Auch der jetzige Kläger erwarb damals ein gut 1200 Quadratmeter großes Grundstück gegenüber der Grünhütlstraße, um dieses mit vier Reihenhaus-Einheiten zu bebauen.

Die frühere Baugrenze an der Rotter Straße ist nicht mehr gegeben

Der Markt Dießen lehnte dies ab, insbesondere, weil die vierte Einheit nahe an die Straße gerückt wäre. Typisch für das Ortsbild sei jedoch, dass die Bebauung relativ weit von der Straße abgesetzt sei, argumentierte die Kommune nicht nur in diesem Fall. Das Landratsamt teilte diese Auffassung allerdings nicht und erteilte die Baugenehmigung. Dagegen klagte der Markt Dießen und erhielt 2010 recht: Das Verwaltungsgericht hob die Genehmigung für die vierte Einheit auf. Der Keller war zu diesem Zeitpunkt bereits errichtet, auch über dessen Zulässigkeit wurde vor Gericht gestritten. Am Ende sahen die Richter 2022 den Keller als genehmigungsfähig an. Aufgrund inzwischen erfolgter weiterer Neubauten - unter anderem einer großen Garage auf einem Nachbargrundstück genau in dem Bereich, der früher zur Straße hin unbebaut war - lasse sich keine weiter innen liegende faktische Baugrenze mehr erkennen, argumentierte der Vorsitzende der Kammer, Johann Oswald, damals.

Daraufhin stellte der Architekt erneut einen Bauantrag für die vierte straßennahe Reihenhaus-Einheit, eine Genehmigung bekam er jedoch nicht. Die Sache landete wieder vor Oswalds Kammer im Verwaltungsgericht - und wurde nun aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Die Frage, wie nahe an die Straße gebaut werden darf, spielte beim Ortstermin keine Rolle mehr. Als zentrales Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit der vierten Einheit zog der Vorsitzende Richter wieder deren Grundfläche heran. Diese war auch 2010 bereits ein entscheidender Grund für das Gericht gewesen, das vierte Haus als unzulässig zu betrachten. Die gesamte Grundfläche der vier Einheiten würde rund 300 Quadratmeter erreichen, während die Wohngebäude auf den Nachbargrundstücken allesamt weniger als 200 Quadratmeter Grundfläche aufweisen. Ein solches Reihenhaus füge sich nicht mehr in die Umgebung ein.

Für den Kläger ist die Argumentation des Richters nicht nachvollziehbar

Für den Kläger war das absolut nicht nachvollziehbar: Er verwies darauf, dass sein Reihenhaus keine größere Kubatur (Länge mal Breite mal Höhe) aufweise als die Nachbargebäude. Das Gericht könne nicht allein auf die Grundfläche abstellen, sondern müsse das Erscheinungsbild als Ganzes betrachten und ebenso größere gewerblich genutzte Gebäude schräg gegenüber in die Beurteilung einbeziehen. Sein Gebäude wirke viel dezenter als die Nachbarbebauung. „Es liegt halt tiefer“, erwiderte Oswald auf den Einwand, der auch betonte, die etwas weiter entfernten Gewerbegebäude an der Rotter Straße oder auch an der Fritz-Winter-Straße seien für die Beurteilung des Bauvorhabens nicht von Bedeutung.

Daneben würde die Klage aber auch schon aus einem formalen Grund keinen Erfolg haben, führte Oswald weiter aus. Der Bauantrag sei im Sinne der Bauvorlagen-Verordnung nicht vollständig. Es fehlten First- und Wandhöhen-Angaben von den Gebäuden aus der Nachbarschaft, monierte der Richter. Dass er darauf vom Landratsamt nicht hingewiesen worden sei, das sei aber „mehr als unfair“, meinte der Architekt zu diesem Punkt.